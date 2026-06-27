Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçeli isme yaylım ateşi: "Taraftara şirin gözükmek için şov yapıyor"

"Barış Göktürk taraftara şirin gözükmek için şov yapıyor"

Barış Göktürk ile yaşadığı polemiğe değinen Yüksel Yıldırım, tehdit iddialarını reddederek yaşananların karşılıklı bir tartışmadan ibaret olduğunu söyledi.

Yıldırım, "Barış Göktürk bana satır aralarında hakaret etti, tehdit yok. Barış Göktürk taraftara şirin gözükmek için şov yapıyor." ifadelerini kullandı.

Tartışmanın nasıl geliştiğini de anlatan Yıldırım, "Barış Göktürk 'Sus konuşma' dedi. Ben de 'Haddini bil' dedim. Göktürk saygısızlık yaptı, ben de karşılığını verdim." dedi.



