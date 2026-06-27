Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçeli isme yaylım ateşi: "Taraftara şirin gözükmek için şov yapıyor"

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, çok flaş açıklamalara imza attı. Fenerbahçe yöneticisi Barış Göktürk ile yaşadığı sert tartışmanın perde arkasını anlatan Yıldırım kulüplerin mali yapıları, vergi ödemeleri ve devlet desteği iddiaları üzerinden adeta yaylım ateşi açtı.
Yüksel Yıldırım, katıldığı programda hem Barış Göktürk ile yaşadığı tartışmaya hem de Türk futbolundaki mali yapı hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe ile herhangi bir husumeti olmadığını söyleyen Yıldırım, vergi ve devlet desteği konusunda da çarpıcı iddialar ortaya attı.
"Barış Göktürk taraftara şirin gözükmek için şov yapıyor"
Barış Göktürk ile yaşadığı polemiğe değinen Yüksel Yıldırım, tehdit iddialarını reddederek yaşananların karşılıklı bir tartışmadan ibaret olduğunu söyledi.
Yıldırım, "Barış Göktürk bana satır aralarında hakaret etti, tehdit yok. Barış Göktürk taraftara şirin gözükmek için şov yapıyor." ifadelerini kullandı.
Tartışmanın nasıl geliştiğini de anlatan Yıldırım, "Barış Göktürk 'Sus konuşma' dedi. Ben de 'Haddini bil' dedim. Göktürk saygısızlık yaptı, ben de karşılığını verdim." dedi.
"Fenerbahçe düşmanlığım yok"
Fenerbahçe ile herhangi bir sorunu olmadığını vurgulayan Yüksel Yıldırım, sarı-lacivertli kulüple iyi ilişkiler kurmak istediğini belirtti.
Yıldırım, "Benim Fenerbahçe düşmanlığım yok. Fenerbahçe ile dost olmaya çalışıyorum ama olmak istemezlerse de kendi bilecekleri şey." sözleriyle dikkat çekti.
"4 büyükler devletten arazi alıyor"
Türk futbolundaki ekonomik yapı hakkında da konuşan Yıldırım, büyük kulüplerin devlet desteği aldığı yönünde iddialarda bulundu.
"4 büyükler devletten arazi alıyor, transfer yapıyor. 'Almıyoruz' diyorlarsa çıksınlar açıklasınlar. O zaman hesap soralım aldıkları yerleri." diyen Yıldırım, kulüplerin mali yapılarının şeffaf olması gerektiğini savundu.
"Dursun Özbek mali kayıtlar açıklansın dedi"
Yıldırım, Dursun Özbek'in kulüplerin vergi kayıtlarının kamuoyuyla paylaşılması yönünde öneride bulunduğunu da öne sürdü.
Açıklamasında, "Dursun Başkan diyor ki, 'Maliye Bakanlığı'na gidelim. Kulüplerin son üç yılda ne kadar vergi verdiğini, oyuncu transferleri, SGK ödemeleri ve gelirlerini belgeleyelim.' dedi." ifadelerini kullanan Yıldırım, bu öneriye Fenerbahçe'nin karşı çıktığını iddia etti.
Yıldırım, "Fenerbahçe buna karşı çıktı. Esas konu bu. 'Biz mali işlerimizi açamayız. Verdiğimiz vergiyi söylemek istemiyoruz.' dedi. Bunu söyleyen Barış Bey. Şok olduk." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.
Yüksel Yıldırım'ın açıklamaları, Türk futbolunda kulüpler arasındaki mali yapı tartışmalarını yeniden gündeme taşırken, söz konusu iddialarla ilgili ilgili kulüplerden veya isimlerden henüz resmi bir açıklama gelmedi.