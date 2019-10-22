SÜPER LİG

Fenerbahçe’de hedef Vitalii ​Mykolenko

Fenerbahçe’de hedef Vitalii Mykolenko

Fenerbahçe’nin, Dinamo Kiev’de forma giyen 20 yaşındaki sol bek Vitalii Mykolenko ile ilgilendiği iddia edildi.

Haber Merkezi IHA
20 yaşındaki futbolcu bu sezon 1 gol, 4 asistlik bir performans gösterdi.

20 yaşındaki futbolcu bu sezon 1 gol, 4 asistlik bir performans gösterdi.

Fenerbahçe, Dinamo Kiev forması giyen 20 yaşındaki sol bek Vitalii Mykolenko’nun peşinde. Ukrayna basınında yer alan habere göre sarı-lacivertli ekibin gözlemcilerinin Mykolenko’yu izlediği ve teknik heyete olumlu rapor verildiği iddia edildi.

Fenerbahçe’de sezon başında takıma katılması kesin gözüyle bakılan Aleksandar Kolarov’un transferinin gerçekleşmemesi sonrası sarı-lacivertlilerde sol bek mevkisinde görev yapacak olan tek isim Hasan Ali Kaldırım olmuştu.

Kaldırım’ın yaşadığı sakatlık sonrası büyük sıkıntı çeken sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Ersun Yanal asıl mevkisi sağ bek olan Nabil Dirar’a sol tarafta şans vermişti.

Bugün İtalya’da çıkan Kolarov’un Roma ile 1 1 yıllık yeni sözleşme imzalayacağı haberleri üzerine sarı-lacivertliler Mykolenko ile ciddi bir şekilde ilgilenmeye başladı.

  • 20 yaşındaki futbolcu bu sezon Dinamo Kiev formasıyla 9 maçta forma giydi ve 1 gol, 4 asistlik bir performans gösterdi.


Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Bursaspor'un Ukraynalı yıldız futbolcusu boks...
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    FLAŞ

    #title#

    #spot#
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.