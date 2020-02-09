Fenerbahçe'de işler iyi gitmiyor

Zirve yarışından kopmak istemeyen ve Alanya karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıkan Fenerbahçe, sahadan 1-1 beraberlikle ayrılıp son 2 haftada 5 puan kaybetti. Biri tekrar olmak üzere 4 penaltı atışının kullandığı maçta sarı-lacivertlilerin golü Kruse’dan (Penaltı) gelirken, turuncu-yeşillilerin sayısı Cisse’den (Penaltı) geldi. 29. dakikada Jailson’un ceza alanı içinde topa elle yaptığı müdahale sonrası hakem VAR uyarısıyla pozisyonu izleyerek penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Cisse’nin şutunu Altay çıkardı, ancak çizgiyi ihlal ettiği gerekçesiyle atış tekrarlandı. Cisse ikinci vuruşunda Altay ve topu ayrı köşelere gönderdi: 0-1. 44’te Serdar ile topa yükselen Welliton’un eline top çarpınca F.Bahçe penaltı bekledi ancak hakem devam kararı verdi. 50’de Rodrigues’in ceza sahasında Siopis tarafından düşürülmesiyle hakem yine beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Kruse, kaleciyi ters köşeye yatırarak skoru eşitledi: 1-1. 58’de soldan ceza sahasına giren Campos, Jailson tarafından düşürüldü ve hakem bir kez daha beyaz noktayı gösterdi. Penalttıyı kullanan Cisse topu üst direğe nişanladı. 90+2’de top ceza sahasında Mustafa Pektemek’in eline çarparken F.Bahçeliler penaltı bekledi ancak hakem devam kararı verdi.



Borç 2 milyar 190 milyon TL

Fenerbahçe Kulübü Derneğinin borcunun 30 Eylül 2019 tarihi itibari ile 2 milyar 190 milyon lira olduğu açıklandı. Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yapılan olağan yüksek divan kurulu toplantısında Denetim Kurulu Üyesi Fuat Durutaş, nakit çıkışını gerektirmeyecek gelecek aylar ve yıllara ait toplam borcun 30 Eylül 2019 tarihi itibari ile 2 milyar 190 milyon lira olduğunu belirtti. Durutaş, derneğin gelecek aylar ve yıllara ait gelirinin ise 279 milyon lira olduğunu aktardı.

Jailson’dan çifte penaltı!

F.Bahçeli Jailson, maçta 2 kez penaltıya sebebiyet verdi. Stoperde forma giyen Jailson, 24. dakikadan sonra 59’da da Campos’a ceza sahasında yaptığı faulle rakibinin penaltı kazanmasına neden oldu. Alanyasporlu Cisse ise 2 penaltı kaçırdı. Cisse’nin kaçırdığı ilk penaltı, Altay’ın kural ihlali nedeniyle tekrarlandı ve bu kez gole çevirdi. Cisse 61’de ise penaltıyı direğe nişanladı.

Rakip ‘elime çarptı’ diyor Hakem VAR’a gitmiyor

F.Bahçe kaptanı Ozan Tufan, Alanya maçında penaltılarının verilmediğini savunarak, “Bugünü unutacağımızı düşünmüyoruz. Net bir el pozisyonu var. Mustafa Pektemek de hakeme ‘Elime çarptı’ diyor. Hakem VAR’a gitmiyor. Bunun durumunu onlar yapacak. Bunun sorumlusu yukarıdakiler, TFF’dir. Altay’ın kurtardığı pozisyonun aynısı Malatya’da olmuştu” dedi. Kaleci Altay ise “Malatya maçında kaçırdığımız penaltıda da kaleci çizgiden öndeydi. Son dakikada verilmeyen penaltımız var. Olacak iş değil!” diye konuştu.