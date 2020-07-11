SÜPER LİG

Fenerbahçe'de Jailson ayrılıyor

Fenerbahçe'de Jailson için istenen rakam belli oldu

Fenerbahçe'de gözden düşen Jailson, kendine kulüp aramaya başladı. Sarı-lacivertli yönetim, Brezilyalı futbolcudan en az 4 milyon euro bonservis geliri hedefliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Jailson'un derbide Ömer Bayram ile mücadelesi

Jailson'un derbide Ömer Bayram ile mücadelesi

Fotoğraf: UMIT BEKTAS / Reuters

Fenerbahçe yeni sezonda Jailson’u kadroda düşünmüyor. Yönetim, gelen teklifler konusunda Jailson’a zorluk çıkarmayacak. Jailson’un menajeri de Brezilyalı futbolcuya kulüp aramaya başladı.

Sarı-lacivertliler, Jailson’un satışından en az 4 milyon euro bonservis geliri bekliyor. Fenerbahçe, satış gelirinin yüzde 20’sini Gremio Kulübü'ne verecek.

Brezilyalı oyuncunun menajeri Rodrigo Severo, “Avrupa kulüplerinin Jailson’a ilgisi var. Transfer dönemi arefesinde bu tür gelişmeler yaşanır. Ancak şu an resmi bir teklif yok” dedi.

  • 2018 yazında Fenerbahçe'ye imza atan Jailson, sarı-lacivertli formayla çıktığı 62 maçta 3 gol atarken, 1 de asist yaptı.

Fenerbahçe'de Perotti tamam, bir isim daha yolda
Fenerbahçe'de Perotti tamam, bir isim daha yolda

Sol kanada transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, Roma’da forma giyen 31 yaşındaki Arjantinli sol kanat Diego Perotti’nin transferini bitirme aşamasına geldi. Roma, bir yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen Perotti’yi gelecek sezon kadro planlamasında düşünmüyor. Perotti’nin de Fenerbahçe’de oynamaya sıcak baktığı belirtildi. Roma’dan yıllık 2.8 milyon euro ücret alan Perotti’ye sarı-lacivertliler 2 yıllık sözleşme ve yıllık 2 milyon euro ücret önerdi. Fenerbahçe, Perotti için bonservis bedeli ödemek istemiyor. Roma’nın kadroda düşünmediği Perotti için cüzi bir bonservis bedeli istediği öğrenildi.Fenerbahçe'nin istediği Diego Perotti kimdir?Kaan Ayhan'ı ikna çabası sürüyor Fenerbahçe, Bundesliga’dan düşen Fortuna Düsseldorf’ta forma giyen milli futbolcu Kaan Ayhan’ı da ikna etmek için yoğun çaba gösteriyor. Sarı-lacivertliler, 2 milyon euro serbest kalma bedelini ödeyerek oyuncuyu kadroya katmayı planlıyor. Bundesliga kulüplerinden de teklif alan milli futbolcu, Fenerbahçe’ye gelme konusunda kararsız. Emre Belözoğlu, milli takımda kaptanlığını yaptığı Kaan Ayhan’ı ikna etmek için yoğun çaba sarf ediyor. Kariyerini Bundesliga’da sürdürmek isteyen Kaan Ayhan, yapacağı görüşmelere göre karanını verecek.Galeri: Sürpriz detay: Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe'deki forma numarası belli oldu

Jailson'un Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 4 milyon euro.
Jailson'un Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 4 milyon euro.

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Rusya'da maç öncesi ısınan futbolcuya yıldırı...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.