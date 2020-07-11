Fenerbahçe'de Jailson için istenen rakam belli oldu

Fenerbahçe yeni sezonda Jailson’u kadroda düşünmüyor. Yönetim, gelen teklifler konusunda Jailson’a zorluk çıkarmayacak. Jailson’un menajeri de Brezilyalı futbolcuya kulüp aramaya başladı.

Sarı-lacivertliler, Jailson’un satışından en az 4 milyon euro bonservis geliri bekliyor. Fenerbahçe, satış gelirinin yüzde 20’sini Gremio Kulübü'ne verecek.

Brezilyalı oyuncunun menajeri Rodrigo Severo, “Avrupa kulüplerinin Jailson’a ilgisi var. Transfer dönemi arefesinde bu tür gelişmeler yaşanır. Ancak şu an resmi bir teklif yok” dedi.

2018 yazında Fenerbahçe'ye imza atan Jailson, sarı-lacivertli formayla çıktığı 62 maçta 3 gol atarken, 1 de asist yaptı.