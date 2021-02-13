Fenerbahçe’de Mesut Özil etkisi

Mesut Özil ilk kez 11'de görev yaptı.

Süper Lig’in 25. haftasında oynanan Fatih Karagümrük-Fenerbahçe mücadelesinde sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu Mesut Özil gösterdiği performansla ön plana çıktı.

Özil'in kullandığı serbest vuruş

İlk kez ilk 11’de görev alan Özil, müsabakanın 20. dakikasında sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içine açtığı ortada Szalai’nin asistiyle Thiam golü atarken, Özil serbest vuruşlardaki etkisini gösterdi.

Direğin yanından dışarı çıktı

Maçın ikinci yarısında 70. dakikada kaleyi cepheden gören vuruşta Özil bir kez daha topun başına geçerken, meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı. Mesut Özil, oyun içerisindeki yaptığı hamlelerle teknik heyetten tam not aldı.

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Yüzde 96 pas isabet oranı

Karşılaşmada 81 dakikada süre alan Mesut Özil, toplamda 60 kez topla buluştu. Mücadelenin ilk yarısında 48 kez topla buluşan yıldız oyuncu, ikinci yarıda sadece 12 kez topla buluşabildi. Mesut Özil 51 pasta 49 isabeti bularak, yüzde 96 pas isabet oranıyla oynadı.