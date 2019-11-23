SÜPER LİG

Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç Malatya'ya götürülmedi

Fenerbahçe'de sol bacak alt adelesinde kısmı yırtık tespit edilen Mevlüt Erdinç, BtcTurk Yeni Malatyaspor kafilesine alınmadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mevlüt Erdinç

Mevlüt Erdinç

Fenerbahçe’de Malatya’ya gidecek kafile belli oldu. Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezası bulunan Isla ve sakatlıkları bulunan Max Kruse ve Vedat Muriqi yer almazken Yeni Malatyaspor karşısında forvette forma giymesi beklenen Mevlüt Erdinç’ten de kötü haber geldi.

Antrenmanda bacağının alt kısmında ağrı hisseden Mevlüt Erdinç’in çekilen mr’ı sonrasında sol bacak alt adalesinde kısmı yırtık tespit edildi. Kulüpten yapılan bilgilendirmede oyuncunun tedavisine başlandığı bildirildi.

Fenerbahçe’nin Yeni Malatyaspor kafilesi şöyle:

"Altay, Harun, Sadık, Zanka, Serdar, Rami, Murat, Hasan Ali, Emre, Jailson, Gustavo, Ozan, Tolga, Tolgay, Zajc, Ferdi, Alper, Dirar, Deniz, Rodrigues, Moses."

  • Fenerbahçe'de forvet hattında Nijeryalı oyuncu Victor Moses'in forma giymesi bekleniyor.


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