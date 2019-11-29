SÜPER LİG

Fenerbahçe'de Muriqi ve Kruse kadroda yer aldı

Fenerbahçe'nin Göztepe maçı kamp kadrosunda tedavileri tamamlanan Vedat Muriqi ve Max Kruse de yer aldı.

Haber Merkezi AA
Vedat Muriqi ve Max Kruse ikilisi, sarı-lacivertli formayla toplamda 7 gol 6 asistlik performans sergiledi.

Vedat Muriqi ve Max Kruse ikilisi, sarı-lacivertli formayla toplamda 7 gol 6 asistlik performans sergiledi.

Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 22 kişilik kafilede, tedavileri tamamlanan Vedat Muriqi ve Max Kruse de yer aldı.

Fenerbahçe'nin İzmir'e götürdüğü 22 kişilik kadroda şu isimler bulunuyor:

  • Altay Bayındır, Harun Tekin, Sadık Çiftpınar, Zanka, Serdar Aziz, Adil Rami, Hasan Ali Kaldırım, Emre Belözoğlu, Jailson, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Miha Zajc, Max Kruse, Ferdi Kadıoğlu, Alper Potuk, Nabil Dirar, Deniz Türüç, Garry Rodrigues, Victor Moses ve Vedat Muriqi.

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