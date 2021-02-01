Fenerbahçe'de Sosa şoku: Zehirlenme şüphesi

Fenerbahçe Kulübü, tecrübeli futbolcusu Jose Sosa'nın sağlık durumuna ilişkin bilgilendirmede bulundu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Sosa, zehirlenme şüphesi nedeniyle kadroda yer almıyor. Herhangi bir sakatlığı yok. Durumuna bakılacağı için kadroya alınmamıştır" ifadeleri kullanıldı.
- Jose Sosa, Fenerbahçe'nin Atakaş Hatayspor maçı kafilesinde yer almamıştı.
Fenerbahçe'nin Hatayspor maçı kadrosu;
❌ Sosa
❌ Tisserand
❌ Sinan Gümüş
❌ Perotti
❌ Pelkas
❌ İrfan Can Kahveci
✅ Mesut Özil https://t.co/oevdH4N1Jz
Fenerbahçe'nin Hatayspor maçı kadrosu;