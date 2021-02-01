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SÜPER LİG

Fenerbahçe'de Sosa neden kadroda yok?

Fenerbahçe'de Sosa şoku: Zehirlenme şüphesi

Sarı-lacivertli takımda Jose Sosa, zehirlenme şüphesiyle Hatayspor maçı kadrosuna alınmadı.

Haber Merkezi AA
Bu sezon Süper Lig'de çıktığı 13 maçta 3 gol atarken, 1 de asist yaptı.
Bu sezon Süper Lig'de çıktığı 13 maçta 3 gol atarken, 1 de asist yaptı.

Fenerbahçe Kulübü, tecrübeli futbolcusu Jose Sosa'nın sağlık durumuna ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Sosa, zehirlenme şüphesi nedeniyle kadroda yer almıyor. Herhangi bir sakatlığı yok. Durumuna bakılacağı için kadroya alınmamıştır" ifadeleri kullanıldı.

  • Jose Sosa, Fenerbahçe'nin Atakaş Hatayspor maçı kafilesinde yer almamıştı.

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