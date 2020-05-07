SÜPER LİG

Fenerbahçe'de sosyal mesafeli idman

Sarı-lacivertli futbolcuların sosyal mesafelerini koruyarak dörderli gruplar halinde çalışmaları havadan görüntülendi.

Haber Merkezi DHA
İdmanın drone görüntüsü

İdmanın drone görüntüsü

Fotoğraf: Murat KORKMAZ - Halil YILMAZ / DHA

Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'ndeki çalışmalarını bir günlük aranın ardından bugün sürdürdü. Sarı-lacivertli futbolcular, sosyal mesafelerini koruyarak dörderli gruplar halinde ısınma hareketlerinin ardından dayanıklılık testine girdi. Futbolcular çalışmalarını, aerobik koşuyla tamamladı.

Hazır geldiler

Oyuncular Samandıra'da yaptıkları antrenmanlarda sahanın farklı alanlarını kullanırken, tesislerde de farklı soyunma odalarını tercih ettiler. Birçok futbolcu evden araçlarıyla hazır gelip, idmanını yapıp tekrar evine döndü. Antrenmandan başlamadan önce kullanılacak toplar ve malzemelerin yine dezenfekte edildikleri de görüldü.

Alper Potuk idmanda

Öte yandan affedilen Alper Potuk'un da TFF listesinde olmamasına rağmen, çalışmalarını takımla birlikte sürdürdüğü görüldü.

Tolgay Arslan ve Alper Potuk idmanda yer aldı.
Tolgay Arslan ve Alper Potuk idmanda yer aldı.
DHA

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