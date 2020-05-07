Fenerbahçe'de sosyal mesafeli idman

Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'ndeki çalışmalarını bir günlük aranın ardından bugün sürdürdü. Sarı-lacivertli futbolcular, sosyal mesafelerini koruyarak dörderli gruplar halinde ısınma hareketlerinin ardından dayanıklılık testine girdi. Futbolcular çalışmalarını, aerobik koşuyla tamamladı.

Fenerbahçe'de futbolcuların sosyal mesafelerini koruyarak dörderli gruplar halinde çalışmaları havadan görüntülendi pic.twitter.com/HnMj9BDfm6 — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 7 Mayıs 2020

Hazır geldiler

Oyuncular Samandıra'da yaptıkları antrenmanlarda sahanın farklı alanlarını kullanırken, tesislerde de farklı soyunma odalarını tercih ettiler. Birçok futbolcu evden araçlarıyla hazır gelip, idmanını yapıp tekrar evine döndü. Antrenmandan başlamadan önce kullanılacak toplar ve malzemelerin yine dezenfekte edildikleri de görüldü.

Alper Potuk idmanda

Öte yandan affedilen Alper Potuk'un da TFF listesinde olmamasına rağmen, çalışmalarını takımla birlikte sürdürdüğü görüldü.