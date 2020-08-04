Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı harcama limitlerine göre en ciddi sıkıntı yaşayan kulüplerin başında Fenerbahçe geliyor. Sarı lacivertliler her sezon kötüleşen mali tablosu sonrasında iyiden iyiye zorlanıyor.

Yapacağı transferler için federasyonun harcama limitlerini bekleyen Fenerbahçe yönetimi bugün açıklanan rakamlarla şoke oldu. 177 milyon TL'lik limit sonrasında Fenerbahçe'nin tüm transfer operasyonu adeta kilitlendi.

Sarı lacivertlileri takip eden gazeteci Volkan Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fenerbahçe şu anda bırak yeni futbolcuyu Erol Bulut’u dahi antrenmana çıkaramaz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Spor Kulubü eski CFO’su Serdar Yıldız ise katıldığı bir Youtube kanalında ses getiren tespitte bulundu. Yıldız, "Fenerbahçe, X bir futbolcu için Avrupa'dan 50 milyon Euro teklif gelmesine rağmen oyuncu satamayacak" ifadelerini kullandı.

Tecrübeli yönetici bunun sebebini şu sözlerle anlattı;

"50 milyon Euro'ya satacağınız oyuncu çok iyi bir oyuncu olacak. Bu yüzden onun yerini de en az onun kalitesinde biriyle doldurmanız gerekecek. Ona ödediğiniz rakamı yeni gelecek isme de vermeniz gerekecek. Limitleriniz çok düşük olduğu için bunu yapamıyorsunuz. Bu sistem transfer kabiliyetinizi kısıtlıyor."