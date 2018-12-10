Fenerbahçe'de Volkan Ballı sürprizi

Aziz Yıldırım döneminde Fenerbahçe'de idari menajer olarak görev yapan Volkan Ballı sarı-lacivertli kulübe geri dönüyor.
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Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi. Sarı-lacivertli yönetimin, 2003-2010 yılları arasında takımda idari menajer olarak çalışan Volkan Ballı'yı yeniden göreve getireceği belirtildi.
Skorer'de yer alan haberde Ballı ile ilk görüşmenin yapıldığı ve kısa süre içinde Fenerbahçe'ye geri döneceği ifade edildi.
İlk etapta Ballı'nın kulüpte farklı bir göreve getirilmesi planlandığı ancak idari menajer Onur Başar'ın kupa eşleşmesi sonrası verdiği 'Giresunspor zorlu bir rakip' demeci ve Samandıra'daki problemlerin işleri değiştirdiği aktarıldı.
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