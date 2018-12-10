Fenerbahçe'de Volkan Ballı sürprizi

Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi. Sarı-lacivertli yönetimin, 2003-2010 yılları arasında takımda idari menajer olarak çalışan Volkan Ballı'yı yeniden göreve getireceği belirtildi.

Skorer'de yer alan haberde Ballı ile ilk görüşmenin yapıldığı ve kısa süre içinde Fenerbahçe'ye geri döneceği ifade edildi.

İlk etapta Ballı'nın kulüpte farklı bir göreve getirilmesi planlandığı ancak idari menajer Onur Başar'ın kupa eşleşmesi sonrası verdiği 'Giresunspor zorlu bir rakip' demeci ve Samandıra'daki problemlerin işleri değiştirdiği aktarıldı.

Mehmet Demirkol'dan Comolli tweeti: Yürüsün Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Akhisarspor'a 3-0 mağlup olarak 16. sıraya geriledi. Bu sonucun ardından başkan Ali Koç takıma kızıp, Manisa'dan İstanbul'a otobüsle dönmeleri kararını aldı.Ünlü spor yorumcusu Mehmet Demirkol da sosyal medya hesabından attığı tweette Koç'un bu kararına atıfta bulunarak, "Comolli de yürüsün" yorumunu yaptı. Tecrübeli yorumcunun bu tweeti 22 bin beğeni aldı.Demirkol bu sabahki beIN Sports yayınında da yine sportif direktör Comolli'yi eleştirerek, "Fenerbahçe'de bu iş böyle gitmez. Ameliyat lazım. Bir kere bu iş, güven işi. Fenerbahçe'de Comolli'ye güvenen 1 kişi var mıdır?" şeklinde konuştu.Comolli de yürüsün— mehmet demirkol (@mehmetdemirkolb) 9 Aralık 2018 Hasan Ali Kaldırım gözyaşlarını tutamadı

Selim Kosif: Eserinizle gurur duyun Tarihinin en karanlık günlerini yaşayan Fenerbahçe, deplasmanda Akhisarspor'a 3-0 mağlup oldu ve 16. sıraya gerileyerek küme düşme hattına girdi.Mücadelenin ardından sarı-lacivertli taraftarlar yönetim ve futbolculara tepki gösterirken eski yönetici Selim Koisf'ten dikkati çeken bir paylaşım geldi.Fenerbahçe'deki seçimde Ali Koç'a oy veren genel kurul üyelerine tepki gösteren Kosif, "Eserinizle gurur duyun" ifadelerini kullandı. Kosif'in daha sonra bu paylaşımını sosyal medya hesabından sildiği görüldü.

Hasan Ali Kaldırım gözyaşlarını tutamadı Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Akhisarspor'a 3-0 mağlup olarak küme düşme hattına geriledi.Karşılaşma sonrası sarı-lacivertli oyuncuların büyük üzüntü yaşadığı gözlenirken, takım kaptanı Hasan Ali Kaldırım'ın gözyaşlarını tutamaması dikkat çekti.Fenerbahçe aldığı bu sonuçla ligde 15. hafta sonunda 14 puan topladı ve sarı-lacivertli takım küme düşme hattında yer aldı.Rıdvan Dilmen: Çubuklu giyin de Fenerbahçe zannetsinler



