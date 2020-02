Fenerbahçe'de yedekler mutsuz

Fenerbahçe’de teknik heyetin fazla forma şansı vermediği Tolgay Arslan, Adil Rami, Miha Zajc, Mevlüt Erdinç ve Deniz Türüç forma adaleti konusunda isyan bayrağını açtı. Teknik heyet tarafından ilk 11’de düşünülmeyen futbolcular, kendilerine forma adaleti konusunda eşit davranılmadığını ve haksızlık yapıldığını düşünüyor.

Yedek futbolcular teknik heyetin formsuz olsa dahi bazı oyuncuları sürekli oynattığını, ancak kendilerine şans vermediğini dile getirdi. Fransız stoper Adil Rami bu konudaki rahatsızlığını açıkça dile getirirken, fizik anlamında hazır olduğunu, teknik direktör Ersun Yanal’ın kararına saygı duyduğunu ancak katılmadığını söylüyor.

Adil Rami'den Ersun Yanal'a eleştiri Marsilya'dan Fenerbahçe'ye sezon başında bonservissiz gelen Adil Rami, Fransa'da LeParisien'e verdiği röportajda özel açıklamalarda bulundu.Fazla forma şansı bulamamasını değerlendiren Rami, "2019 yeni bir meydan okuma için çok uygundu. Ama şu ana kadar sadece 5 maçta oynayabildim. Şu anki durumum kolay değil ama bunu kabul ediyorum çünkü kendime güvenim var. Çok çalışmaya devam ediyorum. Şansıma da güveniyorum. Bir şekilde oynamaya başlayacağım. Antrenörümün seçimine katılmıyorum ama ona saygı duyuyorum. Takıma geç katıldım. Takım iyi gidiyordu ve bazı fiziksel eksikliklerim vardı. Hemen oynamaya da başlayamadım. Ama hayatımda ilk defa bir teknik direktör beni yedek bıraktı. Bu da bana bir darbe oldu. Yine de hocamın seçimine saygı duyuyorum" ifadelerini kullandı.Ersun Yanal'ın kendisiyle konuştuğunu söyleyen 34 yaşındaki oyuncu, "Hocam bana henüz hazır olmadığımı açıkça söyledi. Kabul ettim ama benim üst üste maç oynamam gerekiyor. Benim için çözüm noktası bu" dedi. Kendisine transfer teklifleri geldiğini söyleyen Adil Rami, "Körfez ülkelerinden çok teklif geliyor. Yine Fransa Ligue 1'e geri dönmek de benim için neden olmasın dediğim bir ihtimal. Ülkemde hala oynadığımı göstermek isterim. Hiç bir şey imkansız değil. Ben Euro 2020'de oynayabilmek için hayal kurmaya devam ediyorum. Ligue 2'de oynama isteğim yok. Bunu kesin olarak söyleyebilirim. Ben bir savunma lideriyim. Eleştirileri her zaman duyuyorum ama onlara söylediklerinin gerçek olmadığını göstermek istiyorum. Ben hala bir futbolcuyum. Hem de fiziksel olarak kendimi çok iyi hissediyorum. Kafa olarak da hazırım. 34 yaşındayım ama artık tecrübem var. Fenerbahçe'ye daha fazla oynayarak katkı sağlayabileceğimi biliyorum" ifadelerini kullandı.Marsilya'dan başkan tarafından gönderildiğini söyleyen Fransız oyuncu, "İstesem Dünya Şampiyonluğu da yaşadıktan sonra kolay yoldan devam ederdim. Çok kısa tatil yaptıktan sonra futbola döndüm. Zor yoldan devam ettim. Fiziksel sorunlarıma rağmen oynamak istedim. Marsilya'daki 3. sezonumda başkan tarafından gönderildim. Marsilya için kariyer planlarım vardı. Çocuklarıma da yakındım, her şey iyi giderken bir anda tersine döndü işler. Sonra da buna uyum sağlamak zorunda kaldım. Her şeye rağmen ben gülümsemeye devam edeceğim. Çünkü kendime güveniyorum, bu bende var" dedi.

Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc da oynatılmamasına gerekçe olarak gösterilen fiziksel olarak yetersiz olduğu tezini kabul etmiyor ve forma giymek için sabırsızlanıyor. Lig maçlarında hiç düşünülmeyen Mevlüt Erdinç de katkıda bulunmak istiyor, ancak teknik heyet tarafından çok az süre verilmesi nedeniyle rahatsız olduğunu ifade ediyor.