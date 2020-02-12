Fenerbahçe'de yedekler mutsuz

Fenerbahçe’de, teknik heyet tarafından ilk 11’de düşünülmeyen futbolcular forma adaleti konusunda eşit davranılmadığını ve kendilerine haksızlık yapıldığına inanıyor.
Haber MerkeziYeni Şafak
Fenerbahçe’de teknik heyetin fazla forma şansı vermediği Tolgay Arslan, Adil Rami, Miha Zajc, Mevlüt Erdinç ve Deniz Türüç forma adaleti konusunda isyan bayrağını açtı. Teknik heyet tarafından ilk 11’de düşünülmeyen futbolcular, kendilerine forma adaleti konusunda eşit davranılmadığını ve haksızlık yapıldığını düşünüyor.
Yedek futbolcular teknik heyetin formsuz olsa dahi bazı oyuncuları sürekli oynattığını, ancak kendilerine şans vermediğini dile getirdi. Fransız stoper Adil Rami bu konudaki rahatsızlığını açıkça dile getirirken, fizik anlamında hazır olduğunu, teknik direktör Ersun Yanal’ın kararına saygı duyduğunu ancak katılmadığını söylüyor.
Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc da oynatılmamasına gerekçe olarak gösterilen fiziksel olarak yetersiz olduğu tezini kabul etmiyor ve forma giymek için sabırsızlanıyor. Lig maçlarında hiç düşünülmeyen Mevlüt Erdinç de katkıda bulunmak istiyor, ancak teknik heyet tarafından çok az süre verilmesi nedeniyle rahatsız olduğunu ifade ediyor.
Fenerbahçe, 3-0 galip geldiği ilk maçın rövanşında Kırklarelispor'u 1-0 yendi ve Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi pic.twitter.com/H6vVK6kNJU
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