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Fenerbahçe'den Abdullah Avcı açıklaması

Sarı-lacivertli kulüp, Abdullah Avcı ile anlaşıldığı yönündeki iddiaları yalanlarken, Denizlispor karşısında takımın başında Zeki Murat Göle'nin olacağını duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Abdullah Avcı son olarak Beşiktaş'ı çalıştırmıştı.

Abdullah Avcı son olarak Beşiktaş'ı çalıştırmıştı.

Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de yönetimin Abdullah Avcı ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edilmişti. Sarı-lacivertli kulüp, Avcı iddiasını yalanladı.

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

  • "Futbol A Takımımızın, 7 Mart Cumartesi günü sahamızda Yukatel Denizlispor ile oynayacağı Cemil Usta Sezonu 25. hafta müsabakasında, Takımımızın başında antrenörümüz Zeki Murat Göle görev alacaktır. Kendisine bu görevinde camiamızın tecrübeli isimleri destek sağlayacaktır.
  • Öte yandan kamuoyunda teknik direktörlük konusunda Sayın Abdullah Avcı ile görüştüğümüz ve/veya anlaştığımız yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır.
  • Başkanımızın veya herhangi bir yöneticimizin, Sayın Avcı ile iddia edildiği üzere ne 2 hafta önce ne de bugünlerde bir teması olmuştur."

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