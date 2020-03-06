Fenerbahçe'den Abdullah Avcı açıklaması

Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de yönetimin Abdullah Avcı ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edilmişti. Sarı-lacivertli kulüp, Avcı iddiasını yalanladı.
Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
- "Futbol A Takımımızın, 7 Mart Cumartesi günü sahamızda Yukatel Denizlispor ile oynayacağı Cemil Usta Sezonu 25. hafta müsabakasında, Takımımızın başında antrenörümüz Zeki Murat Göle görev alacaktır. Kendisine bu görevinde camiamızın tecrübeli isimleri destek sağlayacaktır.
- Öte yandan kamuoyunda teknik direktörlük konusunda Sayın Abdullah Avcı ile görüştüğümüz ve/veya anlaştığımız yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır.
- Başkanımızın veya herhangi bir yöneticimizin, Sayın Avcı ile iddia edildiği üzere ne 2 hafta önce ne de bugünlerde bir teması olmuştur."
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