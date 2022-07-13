Spor Fenerbahçeden Galatasaraya Pedro çalımı
TRANSFER

Fenerbahçe'den Galatasaray'a Pedro çalımı

Fenerbahçe, adı Galatasaray ile anılan Joao Pedro'nun transferi için Cagliari ile anlaştı. Sarı-lacivertlilerin oyuncu için ödeyeceği bonservis bedeli de belli oldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçeden Galatasaraya Pedro çalımı
Pedro'nun Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 12 milyon euro.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Cagliari'de forma giyen Joao Pedro'yu renklerine bağlıyor.

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun aktardığı bilgiye göre sarı-lacivertliler, 30 yaşındaki oyuncunun transferi için İtalyan ekibiyle el sıkıştı.

Fenerbahçe'nin Pedro için 6.5 milyon euro (+bonus) bonservis ödeyeceği bildirildi.

Üç yıllık sözleşmeye imzayı atacağı bildirilen oyuncunun menajerinin cuma günü İstanbul'a geleceği ve transfere son noktayı koyacağı kaydedildi.

  • Forvet arkasında görev yapan Joao Pedro, geçen sezon Serie A'da çıktığı 37 maçta 13 gol atarken, 4 de asist kaydetmişti.

Joshua King: "15 yaşından beri Fenerbahçe forması giymemi söylüyorlar"
SPOR
Joshua King: "15 yaşından beri Fenerbahçe forması giymemi söylüyorlar"

Milyonlarca Hondaya hırsızlık tehdidi

Milyonlarca Honda'ya hırsızlık tehdidi

Uzaktan kumanda hilesiyle çalıyorlar.
Türkiyede eşi benzeri yok

'Türkiye'de eşi benzeri yok'

1955 model klasik otomobili 6 senede ahırda restore etti.
KYK faizleri silinecek mi?

​Bakan Kasapoğlu duyurdu: İlk Kabine'de gündeme getireceğiz

15 Temmuz'da şehit olan polis Demet Sezen'in annesi konuştu.

Her yeri istila ettiler

Her yeri istila ettiler

Güneşten kaçıp yağmurda saldırıya geçiyorlar.

Ay ışığında çalışıyorlar.

Her yıl bu çorbadan içmek için uzun kuyruklar oluşturuyorlar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.