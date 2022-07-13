Fenerbahçe'den Galatasaray'a Pedro çalımı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Cagliari'de forma giyen Joao Pedro'yu renklerine bağlıyor.
İtalyan gazeteci Di Marzio'nun aktardığı bilgiye göre sarı-lacivertliler, 30 yaşındaki oyuncunun transferi için İtalyan ekibiyle el sıkıştı.
Fenerbahçe'nin Pedro için 6.5 milyon euro (+bonus) bonservis ödeyeceği bildirildi.
Üç yıllık sözleşmeye imzayı atacağı bildirilen oyuncunun menajerinin cuma günü İstanbul'a geleceği ve transfere son noktayı koyacağı kaydedildi.
- Forvet arkasında görev yapan Joao Pedro, geçen sezon Serie A'da çıktığı 37 maçta 13 gol atarken, 4 de asist kaydetmişti.
🤝Fenerbahçe, Joao Pedro'nun transferi için Cagliari ile anlaştı.
📌6.5 milyon euro + bonus
(🖇Di Marzio) pic.twitter.com/QN9M3BFYtL
🤝Fenerbahçe, Joao Pedro'nun transferi için Cagliari ile anlaştı.