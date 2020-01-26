Fenerbahçe'den güç gösterisi

Süper Lig’in 19. haftasında Feherbahçe, zirveyi yakından ilgilendiren maçta Kadıköy’de ağırladığı Başakşehir’i 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Max Kruse ve Vedat Muriqi kaydetti. Bu sonucun ardından Fenerbahçe, ligdeki galibiyet serisini 4’e çıkarıp, lider Sivasspor’la arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 3’e indirmenin sevincini, Başakşehir ise ligde 16 maç sonra kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı. Mücadelenin ilk tehlikeli atağını ev sahibi ekip geliştirdi. 7. dakikada Vedat’ın sağ kanattan ceza alanına doğru yaptığı orta sonrası topla altıpasın üzerinde buluşan Kruse’nin müsait pozisyonda yaptığı kafa vuruşu yandan auta gitti. 41’de Isla’nın sağ kanattan yaptığı ortayla ceza sahası içinde buluşan Tolga’nın yaptığı kafa vuruşunu Mert kurtardı. 42’de Tolga’nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Serdar’ın kafayla arka direğe doğru sektirdiği topla buluşan Gustavo’nun şutunu Mert harika bir refleksle kornere çeldi. Orta saha mücadelesi şeklinde başlayan maçın ilk yarısında sarı-lacivertliler, taraftarının da desteğiyle topu üçüncü bölgeye yıkıp pozisyonlara girmesine rağmen golü bulamadı. 59’da hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Kruse-Ozan-Rodrigues arasındaki üçlü paslaşma sonucunda topla buluşan Rodrigues’in, ceza sahası içi sağ çaprazından kaleye gönderdiği sert şutu Mert kurtardı. 72’de ev sahibi aradığı golü buldu. Ozan’ın pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Kruse, iki rakibini ekarte ettikten sonra çektiği sert şutla topu ağlara gönderdi: 1-0. 86’da Rodrigues’in sağ kanattan yaklaşık 25 metre taşıyıp ceza sahası içine girerek içeriye çevirdiği ‘alda at’ topuna altı pas içinde dokunan Vedat skoru belirledi: 2-0

VAR penaltıyı iptal ettirdi

Fenerbahçe’nin 45+1. dakikada kazandığı penaltı, VAR sisteminin uyarısıyla iptal edildi. İlk yarının uzatma bölümünde hakem Fırat Aydınus, Tolga Ciğerci’nin yerde kaldığı bir pozisyonda penaltı noktasını gösterdi. VAR’ın başındaki hakemler Ali Şansalan ve Ceyhun Sesigüzel, Aydınus’a pozisyonu izlemesini tavsiye etti. Pozisyonu izleyen Fırat Aydınus, penaltı kararını iptal ederek, maçı hava atışıyla başlattı.

43 hafta sonra ilk

Fenerbahçe, Süper Lig’de 43 hafta sonra ilk kez üst üste iki maç kalesini gole kapatmayı başardı. Sarı-lacivertliler, ligde son olarak geçen sezonun 8 ve 9. haftalarında üst üste rakiplerine kalesini kapatmıştı. Fenerbahçe, aradan geçen sürede 43 ve 44. lig maçlarında rakiplerinden gol yemedi.



2010-2011’den sonra ilk kez

Fenerbahçe, Başakşehir’i 2010-2011’den sonra ilk kez sezon içindeki iki maçta da mağlup etmeyi başardı. Sarı-lacivertliler, 2010-2011’de İstanbul Büyükşehir Belediyespor adıyla mücadele eden rakibini Kadıköy’de 2-0, deplasmanda ise 1-0 yenmişti. Daha sonra karşılaştıkları 7 sezonda da Fenerbahçe, rakibi karşısında aynı sezonda iki galibiyet alamamıştı. Fenerbahçe, sezonun ilk yarısında 2-1 yendiği turuncu-lacivertlileri, Kadıköy’de de 2-0 mağlup ederek bu istatistiğe de son vermiş oldu.

Max Kruse’den gollere devam

Fenerbahçe’nin Alman futbolcusu Max Kruse, son maçlardaki iyi performansını Başakşehir karşısında da sürdürdü. Başakşehir karşısında takımını öne geçiren gole imza atan Kruse, son 6 haftada 4. kez rakip fileleri havalandırdı. Ligdeki gol sayısı da 4’e yükselen Alman futbolcu, geçen hafta da Gaziantep FK karşısında kritik bir gole imza atmıştı. Vedat Muriqi de ligdeki gol sayısını 12’ye yükseltti.