SÜPER LİG

Fenerbahçe'den güç gösterisi

Fenerbahçe, Kadıköy’de büyük mücadeleye sahne olan karşılaşmada Başakşehir’i devirdi; zirve yarışında ikinci sıraya yükseldi. Ligde üst üste 4. maçını kazanan sarı-lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri Max Kruse ve Vedat Muriqi kaydetti. Zirve yarışında ağır yara alan Başakşehir ligde 16 maç sonra mağlup oldu.

Ergün Balcı Yeni Şafak
Fenerbahçeli oyuncuların gol sevinci

Fenerbahçeli oyuncuların gol sevinci

Süper Lig’in 19. haftasında Feherbahçe, zirveyi yakından ilgilendiren maçta Kadıköy’de ağırladığı Başakşehir’i 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Max Kruse ve Vedat Muriqi kaydetti. Bu sonucun ardından Fenerbahçe, ligdeki galibiyet serisini 4’e çıkarıp, lider Sivasspor’la arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 3’e indirmenin sevincini, Başakşehir ise ligde 16 maç sonra kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı. Mücadelenin ilk tehlikeli atağını ev sahibi ekip geliştirdi. 7. dakikada Vedat’ın sağ kanattan ceza alanına doğru yaptığı orta sonrası topla altıpasın üzerinde buluşan Kruse’nin müsait pozisyonda yaptığı kafa vuruşu yandan auta gitti. 41’de Isla’nın sağ kanattan yaptığı ortayla ceza sahası içinde buluşan Tolga’nın yaptığı kafa vuruşunu Mert kurtardı. 42’de Tolga’nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Serdar’ın kafayla arka direğe doğru sektirdiği topla buluşan Gustavo’nun şutunu Mert harika bir refleksle kornere çeldi. Orta saha mücadelesi şeklinde başlayan maçın ilk yarısında sarı-lacivertliler, taraftarının da desteğiyle topu üçüncü bölgeye yıkıp pozisyonlara girmesine rağmen golü bulamadı. 59’da hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Kruse-Ozan-Rodrigues arasındaki üçlü paslaşma sonucunda topla buluşan Rodrigues’in, ceza sahası içi sağ çaprazından kaleye gönderdiği sert şutu Mert kurtardı. 72’de ev sahibi aradığı golü buldu. Ozan’ın pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Kruse, iki rakibini ekarte ettikten sonra çektiği sert şutla topu ağlara gönderdi: 1-0. 86’da Rodrigues’in sağ kanattan yaklaşık 25 metre taşıyıp ceza sahası içine girerek içeriye çevirdiği ‘alda at’ topuna altı pas içinde dokunan Vedat skoru belirledi: 2-0

  • VAR penaltıyı iptal ettirdi
  • Fenerbahçe’nin 45+1. dakikada kazandığı penaltı, VAR sisteminin uyarısıyla iptal edildi. İlk yarının uzatma bölümünde hakem Fırat Aydınus, Tolga Ciğerci’nin yerde kaldığı bir pozisyonda penaltı noktasını gösterdi. VAR’ın başındaki hakemler Ali Şansalan ve Ceyhun Sesigüzel, Aydınus’a pozisyonu izlemesini tavsiye etti. Pozisyonu izleyen Fırat Aydınus, penaltı kararını iptal ederek, maçı hava atışıyla başlattı.
  • 43 hafta sonra ilk
  • Fenerbahçe, Süper Lig’de 43 hafta sonra ilk kez üst üste iki maç kalesini gole kapatmayı başardı. Sarı-lacivertliler, ligde son olarak geçen sezonun 8 ve 9. haftalarında üst üste rakiplerine kalesini kapatmıştı. Fenerbahçe, aradan geçen sürede 43 ve 44. lig maçlarında rakiplerinden gol yemedi.
  • 2010-2011’den sonra ilk kez
  • Fenerbahçe, Başakşehir’i 2010-2011’den sonra ilk kez sezon içindeki iki maçta da mağlup etmeyi başardı. Sarı-lacivertliler, 2010-2011’de İstanbul Büyükşehir Belediyespor adıyla mücadele eden rakibini Kadıköy’de 2-0, deplasmanda ise 1-0 yenmişti. Daha sonra karşılaştıkları 7 sezonda da Fenerbahçe, rakibi karşısında aynı sezonda iki galibiyet alamamıştı. Fenerbahçe, sezonun ilk yarısında 2-1 yendiği turuncu-lacivertlileri, Kadıköy’de de 2-0 mağlup ederek bu istatistiğe de son vermiş oldu.
  • Max Kruse’den gollere devam
  • Fenerbahçe’nin Alman futbolcusu Max Kruse, son maçlardaki iyi performansını Başakşehir karşısında da sürdürdü. Başakşehir karşısında takımını öne geçiren gole imza atan Kruse, son 6 haftada 4. kez rakip fileleri havalandırdı. Ligdeki gol sayısı da 4’e yükselen Alman futbolcu, geçen hafta da Gaziantep FK karşısında kritik bir gole imza atmıştı. Vedat Muriqi de ligdeki gol sayısını 12’ye yükseltti.

Nwakaeme Fenerbahçe maçında oynayabilecek mi?
Nwakaeme Fenerbahçe maçında oynayabilecek mi?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde Trabzonspor, Denizlispor'u penaltı atışları sonucunda elemiş ve adını çeyrek finale yazdırmıştı. Bu mücadele esnasında bordo-mavili ekipte Nwakaeme, ikinci sarı karttan kırmızı kart görmüş ve ligde oynanacak olan Yeni Malatyaspor maçında cezalı duruma düştü. Peki Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçı ertelendiği için Nwakaeme'nin cezası ne olacak? Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçı ertelendiTürkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig’in 19’uncu haftasında pazartesi günü oynanacak BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor karşılaşmasının merkez üssü Sivrice olan Elazığ ve Malatya illerinde can kayıplarına sebep olan deprem nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Merkez üssü Sivrice olan ve Elazığ ile Malatya illerimizde can kayıplarına yol açan deprem nedeniyle Süper Lig'in 19. Haftasında 27 Ocak Pazartesi günü oynanması planlanan BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçı ileri bir tarihe ertelendi. Yeni Malatya Stadyumu'nda saat 20.00'de yapılması gereken müsabakanın oynanacağı tarih daha sonra ilan edilecek" denildi.Nwakaeme Fenerbahçe maçında oynayacak mı?Yeni Malatyaspor maçında cezalı duruma düştüğü için, Fenerbahçe karşısında Nwakaeme'nin oynayıp oynayamayacağı merak konusu oldu.FIFA Kokartlı Eski Kadın Süper Lig Yardımcı Hakemi Seçim Demirel, Yeni Şafak Spor'a yaptığı açıklamada, "Talimatlar 'İlk resmi müsabakada cezasını çeker' diyor. Dolayısıyla cezasını Fenerbahçe maçında çekecek" ifadelerini kullandı. Hatalı ihraç durumunda ne olacak?Nwakaeme'nin hatalı bir karar ile ihraç edildiğine yönelik bir karar verilirse 30 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe mücadelesinde forma giyme şansı bulunuyor. Seçim Demirel bu konuyla da ilgili olarak, "Gazetelerde hakemin hatasını kabul ettiği ve hatalı bir ihraç söz konusu olduğuna yönelik haberler çıktı. Geçmişte Samsunspor-Fenerbahçe maçında olmuştu. Hakemden ek rapor istediler ve hatasını kabul etti. Sanıyorum Rüştü’nün cezasını kaldırdılar. Aynı durum burada da olabilir mi diye düşünüyorum ama emin değilim" dedi.Trabzonsporlu Nwakaeme&#39;nin Ali Şansalan tarafından oyundan atıldığı pozisyon! pic.twitter.com/IURDPwbGtq&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 23, 2020


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