Fenerbahçe'den Khouma Babacar hamlesi
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Fenerbahçe'den Khouma Babacar hamlesi

Forvet hattı için Çaykur Rizespor'dan Vedat Muriqi'yi tranfer eden Fenerbahçe, yapacağı bir takviye ile bu bölgenin transferini bitirmek istiyor. Sarı-lacivertliler için gündeme gelen son isim ise Sassuolo forması giyen Khouma Babacar oldu.

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26 yaşındaki Khouma Babacar için Beşiktaş'ın da devrede olduğu iddia ediliyordu.

26 yaşındaki Khouma Babacar için Beşiktaş'ın da devrede olduğu iddia ediliyordu.

Santrfor arayışlarına devam eden Fenerbahçe aradığı ismi İtalya'da buldu. Sarı-lacivertli ekip Sassuolo'da forma giyen Senagalli oyuncu Khouma Babacar için devreye girdi.

La Gazzetta dello Sport muhabiri Nicolo Schira'nın haberine göre Fenerbahçe, Sassuolo'nun santrforu Khouma Babacar için satın alma opsiyonlu bir kiralama teklifinde bulundu. Kulüp henüz bir geri dönüş yapmazken sarı-lacivertliler diğer adayları da gündeminde tutuyor.

  • Khouma Babacar geride bıraktığımız sezonda Sassuolo formasıyla çıktığı 31 karşılaşmada 7 gol 2 asist ile oynadı.

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