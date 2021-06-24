Fenerbahçe'den Kolasinac hamlesi

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal’ın gözden çıkardığı Sead Kolasinac için Fenerbahçe devreye girdi. Arsenal Menajeri Mikel Arteta’nın gelecek sezon için kadroda düşünmediği Boşnak futbolcunun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Kolasinac’ın Arsenal ile sözleşmesi bu ay sonunda bitecek.

Bonservisinin elinde olması, 28 yaşındaki oyuncuyu transferde daha cazip bir seçenek haline getiriyor. İngiltere Football London’ın haberine göre; Kolasinac ile Fenerbahçe’nin yanı sıra İtalya Serie A ekipleri Napoli ve Lazio da ilgileniyor.

2020-21 sezonunun başında koronavirüse yakalanan Kolasinac, hemen ardından kısa süreli bir sakatlık geçirmiş ve Arsenal kadrosundaki yerini kaybetmişti. Ocak ayında eski takımı Schalke’ye kiralanan deneyimli sol bek, sezonu Almanya Bundesliga’da tamamladı.

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Mesut Özil'in yakın arkadaşı

Kolasinac’ın en yakın arkadaşlarından biri Fenerbahçe forması giyen Mesut Özil. Arsenal’de uzun süre birlikte top koşturan iki oyuncu, Almanya bağlantısının da yardımıyla kısa sürede derin bir dostluk geliştirdi.

2019’da bıçaklı soyguncuların saldırısına uğrayan Mesut’un yardımına koşan Kolasinac, saldırganların üzerine yürümüş ve bu hareketiyle herkesin takdirini toplamıştı.