Spor Fenerbahçeden Kolasinac hamlesi
TRANSFER

Fenerbahçe'den Kolasinac hamlesi

İngiliz basını, sözleşmesi sona eren ve Arsenal’in kadroda düşünmediği Kolasinac'ın transferi için sarı-lacivertli kulüple birlikte İtalyan Serie A takımlarından Napoli ve Lazio’nun girişimlerde bulunduğunu yazdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçeden Kolasinac hamlesi
Mesut Özil ile Sead Kolasinac yakın arkadaşlar

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal’ın gözden çıkardığı Sead Kolasinac için Fenerbahçe devreye girdi. Arsenal Menajeri Mikel Arteta’nın gelecek sezon için kadroda düşünmediği Boşnak futbolcunun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Kolasinac’ın Arsenal ile sözleşmesi bu ay sonunda bitecek.

Bonservisinin elinde olması, 28 yaşındaki oyuncuyu transferde daha cazip bir seçenek haline getiriyor. İngiltere Football London’ın haberine göre; Kolasinac ile Fenerbahçe’nin yanı sıra İtalya Serie A ekipleri Napoli ve Lazio da ilgileniyor.

2020-21 sezonunun başında koronavirüse yakalanan Kolasinac, hemen ardından kısa süreli bir sakatlık geçirmiş ve Arsenal kadrosundaki yerini kaybetmişti. Ocak ayında eski takımı Schalke’ye kiralanan deneyimli sol bek, sezonu Almanya Bundesliga’da tamamladı.

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Sead Kolašinac (@seadk6)'in paylaştığı bir gönderi

Mesut Özil'in yakın arkadaşı

Kolasinac’ın en yakın arkadaşlarından biri Fenerbahçe forması giyen Mesut Özil. Arsenal’de uzun süre birlikte top koşturan iki oyuncu, Almanya bağlantısının da yardımıyla kısa sürede derin bir dostluk geliştirdi.

2019’da bıçaklı soyguncuların saldırısına uğrayan Mesut’un yardımına koşan Kolasinac, saldırganların üzerine yürümüş ve bu hareketiyle herkesin takdirini toplamıştı.

  • Güçlü fiziğiyle öne çıkan Kolasinac’a Arsenal taraftarları ‘Tank’ lakabını takmıştı. Boşnak futbolcu kulübünde yıllık 5.2 milyon Sterlin (Yaklaşık 6 milyon euro) kazanıyordu.

Kolasinac eli silahlı saldırganların üzerine böyle gitti
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Kolasinac eli silahlı saldırganların üzerine böyle gitti
Londra polisi Mesut Özil ve Kolasinac'a yapılan saldırının yeni görüntülerini basına servis etti.
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