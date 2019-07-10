Fenerbahçe'den 'Mesut Özil' açıklaması

Fenerbahçe, Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'le ilgili resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı.
Sarı lacivertli kulüp açıklamasında şu ifadeler yer verdi:
- Son haftalarda ve özellikle son birkaç günde artarak gündem olan Mesut Özil iddiaları hakkında, durumu açıklığa kavuşturmak adına bir bilgilendirme yapma gerekliliği doğmuştur.
- Mesut Özil, kariyeri ve duruşuyla yurt dışında ülkemizi başarıyla temsil eden, Fenerbahçeli kimliği ile tanınan önemli bir değerdir.
- Ancak Fenerbahçe’mizin Mesut Özil için bir girişimi bulunmamaktadır. Mevcut ekonomik şartlarda böyle bir adım atılması her iki taraf için de mümkün değildir.
- Başkanımız Ali Koç da 20 Haziran’da düzenlenen WinWin programında konuya dair bu bağlamda açıklamalarda bulunmuş, kısa vadede bunun gerçekleşemeyeceğini vurgulamıştır.
- Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
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