Fenerbahçe'den Mihajlovic açıklaması

Fenerbahçe Spor Kulübü, sosyal medya ve gazetelerde Sırp teknik direktör Sinisa Mihajlovic ile ilgili çıkan haberleri yalanladı.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
- Bugün bazı basın organlarında, Fenerbahçemizin teknik direktörlüğüne Sinisa Mihajlovic’in getirilmek istendiği ve bu sebeple görüşmeler yapıldığı iddiaları yer almaktadır. Bu iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.
- Kulübümüzden hiçbir yetkili, Mihajlovic ya da başka bir teknik direktörle bu yönde bir görüşme içine girmemiştir.
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