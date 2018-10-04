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Fenerbahçe Sinisa Mihajlovic iddialarını yalanladı

Fenerbahçe'den Mihajlovic açıklaması

Fenerbahçe, Sırp teknik direktör Sinisa Mihajlovic ile ilgilenildikleri yönündeki haberleri resmi internet sitesi aracılığıylayalanladı.

Haber Merkezi IHA
Sinisa Mihajlovic

Sinisa Mihajlovic

Fenerbahçe Spor Kulübü, sosyal medya ve gazetelerde Sırp teknik direktör Sinisa Mihajlovic ile ilgili çıkan haberleri yalanladı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • Bugün bazı basın organlarında, Fenerbahçemizin teknik direktörlüğüne Sinisa Mihajlovic’in getirilmek istendiği ve bu sebeple görüşmeler yapıldığı iddiaları yer almaktadır. Bu iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.
  • Kulübümüzden hiçbir yetkili, Mihajlovic ya da başka bir teknik direktörle bu yönde bir görüşme içine girmemiştir.

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