​Fenerbahçe'den Rui Vitoria'ya sürpriz teklif

Ersun Yanal ile yollarını ayırdıktan sonra henüz herhangi bir teknik adamla anlaşmayan ve son 8 hafta kala altyapı için göreve getirilen Tahir Karapınar'a emanet edilen Fenerbahçe'de, yönetim sürpriz bir hocaya teklif götürdü.
Goal Arabia'nın haberine göre sarı-lacivertliler, Al Nassr'da görev yapan Rui Vitoria'ya yıllık 2.5 milyon euroluk bir sözleşme önerdi. Sezon sonunda sözleşmesi sona eren ve takımıyla Suudi Arabistan Ligi ile Suudi Arabistan Kupası zaferi yaşayan Portekizli teknik adamın, henüz yeni sözleşme imzalamayıp teklifi beklettiği iddia edildi. Haberde ayrıca 50 yaşındaki teknik adamla pazarlıkların sürdüğü bildirildi.
- Rui Vitoria kimdir?
- Teknik direktörlük dönemlerinde sırasıyla Vilafranquense, Benfica U19, Fatima, Paços Ferreira, Guimaraes'de görev alan Rui Vitoria, 2015 yılında Benfica'nın başına geçti. Portekiz ekibiyle 183 maça çıkan ve 2.20 puan ortalaması yakalayan Vitoria, 2 Portekiz Ligi, 2 Portekiz Kupası ve 2 Portekiz Süper Kupası kazandı. Son sezonunda Benfica ile 15 maçta 32 puan toplayan Vitoria'nın görevine son verildi ve Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nassr'a imza attı. 58 maçta 2.22 puan ortalaması yakalayan ve 1 Suudi Arabistan Ligi, 1 de Suudi Arabistan Kupası zaferi yaşayan Vitoria'nın, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek.
#Fenerbahçe 1-0 geriye düştüğü maçta 10 kişi kalmasına rağmen #Kayserispor'u son dakikada attığı gollerle 2-1 mağlup etti. pic.twitter.com/MsgASbQe39
#Fenerbahçe 1-0 geriye düştüğü maçta 10 kişi kalmasına rağmen #Kayserispor'u son dakikada attığı gollerle 2-1 mağlup etti. pic.twitter.com/MsgASbQe39— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) June 12, 2020
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