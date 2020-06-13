​Fenerbahçe'den Rui Vitoria'ya sürpriz teklif

Ersun Yanal ile yollarını ayırdıktan sonra henüz herhangi bir teknik adamla anlaşmayan ve son 8 hafta kala altyapı için göreve getirilen Tahir Karapınar'a emanet edilen Fenerbahçe'de, yönetim sürpriz bir hocaya teklif götürdü.

Goal Arabia'nın haberine göre sarı-lacivertliler, Al Nassr'da görev yapan Rui Vitoria'ya yıllık 2.5 milyon euroluk bir sözleşme önerdi. Sezon sonunda sözleşmesi sona eren ve takımıyla Suudi Arabistan Ligi ile Suudi Arabistan Kupası zaferi yaşayan Portekizli teknik adamın, henüz yeni sözleşme imzalamayıp teklifi beklettiği iddia edildi. Haberde ayrıca 50 yaşındaki teknik adamla pazarlıkların sürdüğü bildirildi.

Emre Belözoğlu kariyeriyle ilgili kararını açıkladı Fenerbahçe'nn 39 yaşındaki futbolcusu Emre Belözoğlu, futbol kariyeriyle ilgili net ifadeler kullandı. Tecrübeli futbolcu sezon sonunda yeşil sahalara veda edeceğini belirtti.Tecrübeli futbolcunun açıklamaları şöyle;"Kendi adıma şunu söylemek isterim Fenerbahçelilere; burada kendimi hep değerli hissettim. Bana ne görev verilecek olursa olsun kulübümün başarısı için elimden geleni yapacağım. Büyük ihtimalle futbol benim için bitecek gibi görünüyor. Futbolu bırakmak hiç kolay bir şey değil. Elimden gelse 50-60 yaşına kadar oynarım. Keşke Avrupa Şampiyonası'na gidip futbolu bıraksaydım, ama nasip değilmiş."Öte yandan başarılı futbolcu Emre Belözoğlu, sezon sonunda Süper Lig'de Başakşehir'in şampiyon olmasını istediğini Türkiye Kupası'nda da kendilerinin mutlu sona ulaşmak istediklerini söyledi.Galeri: Covid-19'un gölgesinde Süper Lig yeniden başladı

Rui Vitoria kimdir?

Teknik direktörlük dönemlerinde sırasıyla Vilafranquense, Benfica U19, Fatima, Paços Ferreira, Guimaraes'de görev alan Rui Vitoria, 2015 yılında Benfica'nın başına geçti. Portekiz ekibiyle 183 maça çıkan ve 2.20 puan ortalaması yakalayan Vitoria, 2 Portekiz Ligi, 2 Portekiz Kupası ve 2 Portekiz Süper Kupası kazandı. Son sezonunda Benfica ile 15 maçta 32 puan toplayan Vitoria'nın görevine son verildi ve Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nassr'a imza attı. 58 maçta 2.22 puan ortalaması yakalayan ve 1 Suudi Arabistan Ligi, 1 de Suudi Arabistan Kupası zaferi yaşayan Vitoria'nın, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek.