TRANSFER

Fenerbahçe'den sürpriz takas: Thiam'ın yerine gelecek

Fenerbahçe'nin Göztepe'nin en önemli oyuncularından Halil Akbunar'ı gündemine aldığı ve bu transferi takas yoluyla bitirmeyi hedeflediği belirtildi.

Haber Merkezi Diğer
31 Mayıs 2023'e kadar süren bir sözleşmeye imza atan Thiam, sarı-lacivertli formayla 8 maçta 2 gol kaydetti.

31 Mayıs 2023'e kadar süren bir sözleşmeye imza atan Thiam, sarı-lacivertli formayla 8 maçta 2 gol kaydetti.

Sezonun transfer şampiyonu Fenerbahçe'de devre arası dönemi de hareketli geçecek. Kanatlardan yeterli verim alamayan sarı-lacivertlilerin yerli olarak Göztepe’den Halil Akbunar’ı listesine eklediği bildirildi.

Ajansspor'un haberine göre Fenerbahçe, Mame Thiam ile takas yoluyla Halil'i transfer etmeyi planlıyor.

  • Her iki kanatta da görev yapabilen 27 yaşındaki Halil Akbunar’ın Göztepe ile 30 Haziran 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon 12 maçta 5 gol 5 asist yaptı.

Halil Akbunar, Göztepe formasıyla toplamda çıktığı 246 maçta 39 gol atarken, 36 da asist yaptı.
Halil Akbunar, Göztepe formasıyla toplamda çıktığı 246 maçta 39 gol atarken, 36 da asist yaptı.

Halil Akbunar Göztepe tarihine geçti: Bunu başaran 24. futbolcu oldu
Halil Akbunar Göztepe tarihine geçti: Bunu başaran 24. futbolcu oldu

Göztepe ile Süper Lig'de 100 müsabakaya ulaşan 24. isim olan Halil Akbunar'a kulüp başkanı Mehmet Sepil ve kulüp başkan vekili Talat Papatya plaket takdim etti.2011-2012 sezonu devre arasında Göztepe'de profesyonel olan 27 yaşındaki Halil Akbunar, o sezondan beri Göztepe'nin dışında sadece 1 yıl Elazığspor'da kiralık olarak forma giydi. 42 gol attıHes Kablo Kayserispor maçına kadar Süper Lig'de 99, TFF 1. Lig'de 102 ve TFF 2. Lig'de 57 ve Türkiye Kupası'nda 16 maça çıkan Halil Akbunar, bu müsabakalarda 42 gol attı. Adını kulüp tarihine yazdırdıEfsane takımın eski futbolcularından Gürsel Aksel'in 390, Nevzat Güzelırmak'ın 331, Fevzi Zemzem'in 305 Süper Lig maçına çıktığı sarı-kırmızılı takımda Halil Akbunar, Süper Lig'de 100 müsabakaya ulaşan 24. isim oldu. Halil, daha önce kulüpte Süper Lig'de 99, TFF 1. Lig'de 102 ve 2. Lig'de 57 ve Türkiye Kupası'nda 16 maçta oynadı. Halil toplamda 42, Süper Lig’de ise 14 gol atıp, 13 asist yaptı. Bu sezon takımın en çok skor üreten ismi olan Halil, Kayserispor maçına kadar 4 gol atıp, 2 golün de pasını verdi.

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Koronavirüsü yenen Yılmaz Vural, Cumhurbaşkan...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    FLAŞ

    #title#

    #spot#
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.