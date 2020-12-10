Fenerbahçe'den sürpriz takas: Thiam'ın yerine gelecek

Sezonun transfer şampiyonu Fenerbahçe'de devre arası dönemi de hareketli geçecek. Kanatlardan yeterli verim alamayan sarı-lacivertlilerin yerli olarak Göztepe’den Halil Akbunar’ı listesine eklediği bildirildi.

Ajansspor'un haberine göre Fenerbahçe, Mame Thiam ile takas yoluyla Halil'i transfer etmeyi planlıyor.

Her iki kanatta da görev yapabilen 27 yaşındaki Halil Akbunar’ın Göztepe ile 30 Haziran 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon 12 maçta 5 gol 5 asist yaptı.