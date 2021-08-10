Spor Fenerbahçeli Altay Bayındıra Giresunda tribün şoku
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Fenerbahçeli Altay Bayındır’a Giresun’da tribün şoku

Fenerbahçeli Altay Bayındır, Giresun’da dün akşam oynanan maç sonrası tribünlerde şok yaşadı. Bir kadın taraftarın forma imzalatmak için çağırdığı Altay, diğer taraftarların tepki göstermesi üzerine formayı imzalamadan geri iade etti.

Haber Merkezi İHA Yeni Şafak
Fenerbahçeli Altay Bayındır’a Giresun’da tribün şoku
Altay Bayındır, Giresunspor tribünlerinden gelen tepki sonrasında kendisine uzatılan formayı tribüne geri gönderdi.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Giresunspor, 4. hazırlık maçında Fenerbahçe’yi konuk etti. Giresun temsilcisi, Fenerbahçe ile oynadığı hazırlık maçından 3-1’lik skorla mağlup ayrıldı.

Karşılaşma sonunda bir kadın taraftar formasını imzalatmak için Altay Bayındır’ı tribünlere çağırdı. Ancak o esnada Giresunspor taraftarları "Burası Giresun" diyerek sarı-lacivertli futbolcuya tepki göstermesi üzerine bir anlık duraksama yaşayan Bayındır, kadın taraftardan aldığı formayı imzalamadan geri iade etti.

Bu anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı;

Altay Bayındır'a Giresunspor taraftarından tepki: Giresun lan burası hayırdır
OYNAT 00:33
Altay Bayındır'a Giresunspor taraftarından tepki: Giresun lan burası hayırdır
Sezon öncesi hazırlık maçlarına devam eden Fenerbahçe, ligin yeni ekiplerinden Giresunspor'la karşılaştı. Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanan maçı Fenerbahçe 3-1 kazandı.

Maç sonrasında Altay Bayındır, bir Fenerbahçe taraftarının formasını imzalamak için tribüne doğru yöneldi. O sırada Giresunspor taraftarının, 'Giresun lan burası hayırdır' şeklinde tepkisiyle karşılaşan Atay, 'Bir sus' şeklinde karşılık verdi.

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