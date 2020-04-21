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Fenerbahçeli Isla ailesiyle birlikte yurtta karantinada

İstanbul’da bir yurtta karantinada olan Fenerbahçe’nin Şilili futbolcusu Mauricio Isla ve ailesinin izole süresi cuma günü bitiyor. Öte yandan Isla’nın eşi Gala Caldirola, yurt odasında geçirdikleri vakitleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Haber Merkezi İHA
Isla, sarı-lacivertli formayla toplamda çıktığı 91 maçta 13 asist yaptı.

Isla, sarı-lacivertli formayla toplamda çıktığı 91 maçta 13 asist yaptı.

Fenerbahçe’nin Şilili savunmacısı Isla, eşi ve kızı ile birlikte İstanbul Fatih Sultan Mehmet Karma Öğrenci Yurdu’nda karantina sürecenin bitmesini bekliyor. Şili’ye bir müzik yarışmasına katılmak için giden ve dönüşte karantinaya giren eşi ve kızını yalnız bırakmak istemeyen Isla da ailesi ile birlikte karantinada bulunuyor.

Isla’nın eşi Gala Caldirola bir haftadır karantina olduklarını cuma güne ise yurttan çıkacaklarını açıklarken, bu süre zarfında odalarında çektikleri video ve fotoğrafları da sosyal medya hesabından paylaştı.

Gala Caldirola'nın yurttan yaptığı paylaşımlar;



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