Spor Fenerbahçe ayrılığı duyurdu
TRANSFER

Fenerbahçeli Kemal Ademi hangi takıma transfer oldu?

Fenerbahçe ayrılığı duyurdu

Sarı-laciverti kulübün sezon başında kadrosuna kattığı golcü oyucu Kemal Ademi, kiralık olarak Fatih Karagümrük'e transfer oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kemal Ademi'nin Fenerbahçe ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Kemal Ademi'nin Fenerbahçe ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe Kulübü, İsviçreli futbolcu Kemal Ademi'nin Fatih Karagümrük'e kiralandığını duyurdu.

Sarı-laciverti kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Kemal Ademi, sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük'e kiralandı. Kendisine başarılar dileriz" denildi.

  • Sezon başında Basel'den Fenerbahçe'ye imza atan 25 yaşındaki santrfor, sarı-lacivertli formayla çıktığı sarı-lacivertli formayla çıktığı 8 maçta, 1 gol 1 asist kaydetti.

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