Fenerbahçeli Kemal Ademi hangi takıma transfer oldu? Fenerbahçe ayrılığı duyurdu Sarı-laciverti kulübün sezon başında kadrosuna kattığı golcü oyucu Kemal Ademi, kiralık olarak Fatih Karagümrük'e transfer oldu.

Haber Merkezi 01 Şubat 2021, 10:23 Son Güncelleme: 01 Şubat 2021, 10:31 Yeni Şafak