Fenerbahçe ayrılığı duyurdu

Fenerbahçe Kulübü, İsviçreli futbolcu Kemal Ademi'nin Fatih Karagümrük'e kiralandığını duyurdu.
Sarı-laciverti kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Kemal Ademi, sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük'e kiralandı. Kendisine başarılar dileriz" denildi.
- Sezon başında Basel'den Fenerbahçe'ye imza atan 25 yaşındaki santrfor, sarı-lacivertli formayla çıktığı sarı-lacivertli formayla çıktığı 8 maçta, 1 gol 1 asist kaydetti.
Oyuncumuz Kemal Ademi, sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük’e kiralandı.
Kendisine başarılar dileriz. pic.twitter.com/y2i3v4CJJE
Oyuncumuz Kemal Ademi, sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük’e kiralandı.