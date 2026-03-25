Fenerbahçeli yıldız geri döndü: Beşiktaş maçında sahada olacak

Fenerbahçe’de sakatlığı bulunan yıldız oyuncudan Beşiktaş derbisi öncesinde sevindiren haber geldi. Başarılı isim, kritik mücadelede forma giyecek.
Fenerbahçe, Süper Lig’de zirve yarışını sürdürürken gözünü derbiye çevirdi. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş ile oynayacağı kritik karşılaşmanın hazırlıklarına milli oyuncularından yoksun şekilde devam ediyor.
Teknik heyeti sevindiren gelişme ise sakat oyunculardan geldi. Takımın önemli isimlerinden Nelson Semedo, sakatlık sürecinde önemli bir eşiği geride bırakarak bireysel saha çalışmalarına başladı. Portekizli sağ bekin önümüzdeki hafta takımla birlikte antrenmanlara katılması bekleniyor.
Yıldız oyuncunun tedavi sürecinin planlandığı şekilde ilerlemesi halinde, Beşiktaş derbisinde forma giyme ihtimalinin bulunduğu öğrenildi.
Fenerbahçe - Beşiktaş karşılaşması 5 Nisan Pazar günü saat 20.00'de Kadıköy'de oynanacak.