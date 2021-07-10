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Fenerbahçelileri heyecanlandıran iddia: Gol makinesi geliyor

Fenerbahçe'nin, geçen sezon performansıyla Süper Lig'e damga vuran Aaron Boupendza'nın transferi için Hatayspor ile büyük ölçüde anlaşma sağladığı öne sürüldü.

Haber Merkezi Diğer Yeni Şafak
Fenerbahçelileri heyecanlandıran iddia: Gol makinesi geliyor
Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 8.5 milyon euro.

Süper Lig'in gol kralı Aaron Boupendza ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe'nin, Gabonlu futbolcunun transferinde son aşamaya geldiği belirtildi.

Hatayspor muhabiri Doğanay Yiğitoğlu, sarı-lacivertliler ile Akdeniz ekibinin büyük ölçüde anlaşmaya vardığını bildirdi.

Boupendza için iki kulüp arasında birçok teklifin konuşulduğunu aktaran Yiğitoğlu; bonservis bedeli artı bonuslar ve oyuncu takası noktasında ciddi ilerlemeler olduğunu ifade etti.

  • Hatayspor ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Aaron Boupendza'nın Avrupa'dan da talipleri bulunuyor. 24 yaşındaki futbolcu, geçen sezon attığı 22 golle Süper Lig'de gol kralı olmuştu.

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Salem Aaron Boupendza ⚽️✝️ (@salem.aaron)'in paylaştığı bir gönderi

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