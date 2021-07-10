Fenerbahçelileri heyecanlandıran iddia: Gol makinesi geliyor

Süper Lig'in gol kralı Aaron Boupendza ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe'nin, Gabonlu futbolcunun transferinde son aşamaya geldiği belirtildi.
Hatayspor muhabiri Doğanay Yiğitoğlu, sarı-lacivertliler ile Akdeniz ekibinin büyük ölçüde anlaşmaya vardığını bildirdi.
Boupendza için iki kulüp arasında birçok teklifin konuşulduğunu aktaran Yiğitoğlu; bonservis bedeli artı bonuslar ve oyuncu takası noktasında ciddi ilerlemeler olduğunu ifade etti.
- Hatayspor ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Aaron Boupendza'nın Avrupa'dan da talipleri bulunuyor. 24 yaşındaki futbolcu, geçen sezon attığı 22 golle Süper Lig'de gol kralı olmuştu.