SÜPER LİG

Fenerbahçe'nin borcu açıklandı

Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Fuat Durutaş, Fenerbahçe Derneği’nin borcunun 2 milyar 190 milyon TL olduğunu duyurdu.

Haber Merkezi İHA
Toplantıya Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri ile divan kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıya Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri ile divan kurulu üyeleri katıldı.

Fotoğraf: IHA

Fenerbahçe Kulübü’nün Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı’nda Denetim Kurulu Üyesi Fuat Durutaş açıklamalarda bulundu. Durutaş, Fenerbahçe Kulübü Derneği’nin borcunun 1 Ocak 2019 - 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla 2 milyar 190 milyon TL olduğunu kaydetti.

Denetleme kurulu raporunu okuyan Fuat Durutaş, derneğin gelecek aylar ve yıllara ait gelirinin ise 279 milyon TL olduğunu dile getirdi.

Durutaş, geçtiğimiz yılın ilk 9 ayında derneğin 185 milyon TL zarar ettiğini ifade ederek, 31 Aralık 2018’e göre ise zararda azalma olduğunu belirtti.

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