Fenerbahçe'nin Diego Perotti için Roma'ya son teklifi ortaya çıktı
Fenerbahçe'nin Diego Perotti için son teklifi ortaya çıktı
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, İtalyanın Roma kulübünde forma giyen Diego Perotti ısrarı devam ediyor. Teknik direktör Erol Bulut'un da kadrosunda görmek istediği Diego Perotti için, Fenerbahçe'nin yapmış olduğu son transfer teklifi ortaya çıktı.
Haber MerkeziYeni Şafak
Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, birçok ismi kadrosuna kattı. Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş, Trabzonspor'dan Filip Novak, Beşiktaş'tan Gökhan Gönül ve Caner Erkin'i kadrosuna katan sarı-lacivertliler, sözleşmeleri bittiği için bu isimlere herhangi bir bonservis ödemesi de yapmadı. Ayrıca Fenerbahçe Jose Sosa, Sinan Gümüş ve Mauricio Lemos ile de anlaşmaya vardı.
Sarı-lacivertlilerin kadrosuna katmak istediği bir diğer oyuncuysa Roma'da forma giyen Diego Perotti. Fenerbahçe 32 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için uzun bir süredir uğraşıyor.
Son teklif ortaya çıktı
Sky Italia'da yer alan habere göre sarı-lacivertliler, Arjantinli oyuncu için Roma kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor. Erol Bulut'un da kadrosunda görmek istediği Perotti için Fenerbahçe son teklifini yaptı. Roma'ya 1.9 milyon euro bonservis öneren sarı-lacivertliler oyuncuya da 2+1 yıllık sözleşme teklifinde bulundu. Haberde pazarlıkların sürdüğü kaydedildi.
Diego Perotti geçen sezon Roma formasıyla çıktığı 26 maçta; 6 gol ve 4 asistle oynadı.
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