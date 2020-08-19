Fenerbahçe'nin Diego Perotti için son teklifi ortaya çıktı

Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, birçok ismi kadrosuna kattı. Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş, Trabzonspor'dan Filip Novak, Beşiktaş'tan Gökhan Gönül ve Caner Erkin'i kadrosuna katan sarı-lacivertliler, sözleşmeleri bittiği için bu isimlere herhangi bir bonservis ödemesi de yapmadı. Ayrıca Fenerbahçe Jose Sosa, Sinan Gümüş ve Mauricio Lemos ile de anlaşmaya vardı.

Sarı-lacivertlilerin kadrosuna katmak istediği bir diğer oyuncuysa Roma'da forma giyen Diego Perotti. Fenerbahçe 32 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için uzun bir süredir uğraşıyor.

Son teklif ortaya çıktı

Sky Italia'da yer alan habere göre sarı-lacivertliler, Arjantinli oyuncu için Roma kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor. Erol Bulut'un da kadrosunda görmek istediği Perotti için Fenerbahçe son teklifini yaptı. Roma'ya 1.9 milyon euro bonservis öneren sarı-lacivertliler oyuncuya da 2+1 yıllık sözleşme teklifinde bulundu. Haberde pazarlıkların sürdüğü kaydedildi.

Diego Perotti geçen sezon Roma formasıyla çıktığı 26 maçta; 6 gol ve 4 asistle oynadı.

Diego Perotti'nin attığı birbirinden şık goller;

Fenerbahçe'nin istediği Diego Perotti kimdir? Roma forması giyen Diego Perotti'nin adı, birçok takımla anılmaya başladı. Bu isimlerden birisi de Fenerbahçe. Peki Fenerbahçe'nin istediği Diego Perotti kimdir?Diego Perotti kimdir?Diego Perotti 26 Temmuz 1988 yılında Arjantin'de doğdu. Ülkesinin altyapısında yetişen 31 yaşındaki oyuncu, daha sonra Sevilla altyapısına transfer oldu. Sevilla'nın ardından Boca Juniors, Genoa ve Roma formaları giydi. Diego Perotti'nin güncel bonservis değeri 6.5 milyon euro olarak biliniyor ve Roma ile olan sözleşmesi de 2021 yılında sona eriyor. Sağ ayaklı oyuncu hem sol kanat hem de forvet olarak görev yapabiliyor. Ayrıca sağ kanat ve on numarada da oynayabiliyor. Diego Perotti bu sezon 21 karşılaşmada 4 gol ve 2 asistle oynadı.Fenerbahçe aradığı oyuncuyu İtalya'da buldu: İşte görüşülen o isimDiego Perotti ArjantinDiego Perotti, Arjantin milli takımıyla toplamda 5 kez forma giydi. Bu karşılaşmalarda gol veya asist üretemedi.Süper Lig'de yeniden yabancı sınırı: Sahada 11 yabancı artık olmayacak

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