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Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ahmethan Boluspor'da

Sezon başında Fenerbahçe'den kaleci Ertuğrul Taşkıran ve kanat forvet Melik Okutan'ı kadrosuna katan Boluspor, sarı-lacivertlilerden bir transfer daha yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak, Diğer
Türkiye Kupası gol atan Ahmethan Köse'nin gol sevinci.

Türkiye Kupası gol atan Ahmethan Köse'nin gol sevinci.

Fotoğraf: AA

TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor, sezon başında yaşanan sakatlıklar nedeniyle Fenerbahçe'nin tek forveti olan 20 yaşındaki Ahmethan Köse'yi transfer etti.

"Kampa katılacak"

Radyospor'a konuşan Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı, "Ahmethan Köse'nin transferinde oyuncu ve kulübü Fenerbahçe'yle anlaşma sağladık. Ahmethan takımımızın Antalya kampına katılacak" ifadelerini kullandı.

Ertuğrul'un transferi olay olmuştu

Boluspor'un sezon başında kaleci Ertuğrul Taşkıran'ı kulüp tarihinin en yüksek bonservis bedeliyle transfer etmesi tartışmalara neden olmuştu.

Boluspor, Fenerbahçe'nin Fair Play kuralları gereği oyuncu satması gerektiği bir dönemde 3. kalecisi Ertuğrul Taşkıran'ın 1 milyon euroya kadrosuna katmıştı.

Boluspor'da sadece 5 maçta forma giyen Ertuğrul, kalesinde 9 gol gördü.
Boluspor'da sadece 5 maçta forma giyen Ertuğrul, kalesinde 9 gol gördü.


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