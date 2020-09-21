Fenerbahçe'nin Hatayspor maçındaki 45 dakikası tartışma konusu oldu

Fenerbahçe'nin Hatayspor ile oynadığı ilk 45 dakika sosyal medyada tepkilere neden oldu. Sarı lacivertliler ilk yarıda hiç etkili olamazken sosyal medyada Erol Bulut ve tercihleri eleştiri konusu oldu.
Fenerbahçe'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Aygün Özipek, Erol Bulut'un oynatmadığı oyuncuları yazarak tepkisini Twitter'dan paylaştı. Özipek, "Mert, Sosa ve Novak kulübede otursun diye alınmadı" diye yazdı.
BeinSports yorumcusu İlker Yağcıoğlu da Fenerbahçe-Hatayspor maçını izlemeyenlerin hiçbir şey kaybetmediğini söyledi.
Rıdvan Dilmen'in sözleri ise şu şekilde;
- “Konuşacak kadar futbol olmadı ilk yarıda. Hemen hemen hiç gol pozisyonu yok. Orta alan mücadelesi. Sosa ve Mert Hakan'ın fizik durumu kötüyse Deniz Türüç girer. Ferdi etkili olmaya giriyor. Topla gitmeye çalışıyor. Değiştirirse maçı, o değiştirecek. Çıkarmaması lazım. Daha yetenekli, ofansif oyuncuları alması lazım Erol Bulut'un."
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