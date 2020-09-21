Fenerbahçe'nin Hatayspor maçındaki 45 dakikası tartışma konusu oldu

Fenerbahçe'nin Hatayspor ile oynadığı ilk 45 dakika sosyal medyada tepkilere neden oldu. Sarı lacivertliler ilk yarıda hiç etkili olamazken sosyal medyada Erol Bulut ve tercihleri eleştiri konusu oldu.

Fenerbahçe'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Aygün Özipek, Erol Bulut'un oynatmadığı oyuncuları yazarak tepkisini Twitter'dan paylaştı. Özipek, "Mert, Sosa ve Novak kulübede otursun diye alınmadı" diye yazdı.

BeinSports yorumcusu İlker Yağcıoğlu da Fenerbahçe-Hatayspor maçını izlemeyenlerin hiçbir şey kaybetmediğini söyledi.

Rıdvan Dilmen'in sözleri ise şu şekilde;