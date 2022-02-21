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Fenerbahçe'nin kapısından dönen Jack Wilshere'dan sürpriz transfer

Bir ara Fenerbahçe'nin İstanbul'a kadar getirerek anlaşma sağlamaya çok yaklaştığı Jack Wilshere'in kariyeri yaşadığı sakatlıklardan dolayı bitme noktasına gelmişti. İngiliz oyuncu, sürpriz bir transfere imza atarak yeniden yeşil sahalara dönüyor. Wilshere, Danimarka ekiplerinden Aarhus ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Fenerbahçenin kapısından dönen Jack Wilsheredan sürpriz transfer
Jack Wilshere

Fenerbahçe'de bir dönem taraftarların ısrarla alınmasını istediği ve yönetimin İstanbul'a kadar getirdiği Jack Wilshere, sarı-lacivertlilerin teklifini kabul etmemiş ve yoluna İngiltere'de devam etmişti. Yaşadığı sakatlıkların ardından kariyeri bitme noktasına gelen İngiliz futbolcu, yeniden yeşil sahalara dönmeye hazırlanıyor.

Roy Hodgson, Jack Wilshere'e kulüp buldu

Sun Sport'un haberine göre, İngiliz futbolunun en parlak oyuncuları arasında gösterilen Jack Wilshere, eski teknik direktörü Roy Hodgson'ın yardımlarıyla Danimarka ekiplerinden Aarhus ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

  • Yıllık 300 bin euro kazanacak olan 30 yaşındaki oyuncunun, sözleşmesinin bir yıl uzama opsiyonu da bulunuyor.

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