Fenerbahçe'nin kapısından dönen Jack Wilshere'dan sürpriz transfer

Fenerbahçe'de bir dönem taraftarların ısrarla alınmasını istediği ve yönetimin İstanbul'a kadar getirdiği Jack Wilshere, sarı-lacivertlilerin teklifini kabul etmemiş ve yoluna İngiltere'de devam etmişti. Yaşadığı sakatlıkların ardından kariyeri bitme noktasına gelen İngiliz futbolcu, yeniden yeşil sahalara dönmeye hazırlanıyor.
Roy Hodgson, Jack Wilshere'e kulüp buldu
Sun Sport'un haberine göre, İngiliz futbolunun en parlak oyuncuları arasında gösterilen Jack Wilshere, eski teknik direktörü Roy Hodgson'ın yardımlarıyla Danimarka ekiplerinden Aarhus ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.
- Yıllık 300 bin euro kazanacak olan 30 yaşındaki oyuncunun, sözleşmesinin bir yıl uzama opsiyonu da bulunuyor.
Jack Wilshere, Danimarka Ligi takımlarından Aarhus'a transfer oldu. pic.twitter.com/lLO6Lx4s6f
Jack Wilshere, Danimarka Ligi takımlarından Aarhus'a transfer oldu. pic.twitter.com/lLO6Lx4s6f— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) February 21, 2022