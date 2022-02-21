Fenerbahçe'nin kapısından dönen Jack Wilshere'dan sürpriz transfer

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Saadet Partisi'nde 'Millet İttifakı' krizi: Taban rahatsız gerekirse üçüncü bir ittifak kurulmalı

Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Dr. Abdullah Sevim, parti tabanının CHP ile kurulan ittifaktan rahatsız olduğunu belirterek, "Bizim tabanımız CHP ve HDP ile bir algılanmamızdan, görünmemizden hoşnut değil" dedi. Sevim, "Eğer illa ki bir ittifakın içerisinde olacaksak bunun 3. ittifak olması gerek" diyerek parti yöneticilerine çağrıda bulundu.