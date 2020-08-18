TRANSFER

Fenerbahçe'nin Mame Thiam transferinde bilinmeyen gerçek

Fenerbahçe'nin Mame Thiam transferinde tartışma çıkartan maliyet iddiası

Yaz transfer dönemi başından bu yana açıklanan harcama limitlerine tepki gösteren Fenerbahçe, bu sorunu çözmek için girişimlerine devam ediyor. Bankalar Birliği ile anlaşması beklenen sarı lacivertliler kadrosuna kattığı isimlere lisans çıkartabilmek için bütçeyi denkleştirmeye çalışıyor. Fenerbahçe'de tüm bunlar yaşanırken Mame Thiam transferiyle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mame Thiam Kasımpaşa formasıyla bu sezon 12 gol attı 5 de asist yaptı.

Mame Thiam Kasımpaşa formasıyla bu sezon 12 gol attı 5 de asist yaptı.

Fotoğraf: Serhat Çağdaş

Fenerbahçe'de Mame Thiam transferi artık açıklanmak üzere. Resmi duyuruların beklendiği transfere ilişkin konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, 'Mame Thiam, Fenerbahçe ile yüzde 99 oranında anlaştı' ifadelerini kullandı.

Peki sarı lacivertliler bu transfer için ne kadar ücret ödeyecek? Fenerbahçe'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Volkan Demir, konuyla ilgili ses getiren bir iddia ortaya attı. Demir, sosyal medya paylaşımına 'Mame Thiam’ın bonservis maliyeti yok' diye yazdı.

Kasımpaşa ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan ve geçtiğimiz sezon takımı adına 12 gol atıp 5 asist yapan Thiam'ın bedelsiz şekilde Fenerbahçe'ye gideceği iddiası sosyal medyada tartışma başlattı.

  • Öte yandan Kasımpaşa'nın Fenerbahçe'den Harun Tekin ve Deniz Türüç'ü istediği Thiam transferinin bu isimlerle ilişkili olduğu belirtiliyor.

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