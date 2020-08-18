Fenerbahçe'nin Mame Thiam transferinde tartışma çıkartan maliyet iddiası

Fenerbahçe'de Mame Thiam transferi artık açıklanmak üzere. Resmi duyuruların beklendiği transfere ilişkin konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, 'Mame Thiam, Fenerbahçe ile yüzde 99 oranında anlaştı' ifadelerini kullandı.

Peki sarı lacivertliler bu transfer için ne kadar ücret ödeyecek? Fenerbahçe'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Volkan Demir, konuyla ilgili ses getiren bir iddia ortaya attı. Demir, sosyal medya paylaşımına 'Mame Thiam’ın bonservis maliyeti yok' diye yazdı.

Kasımpaşa ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan ve geçtiğimiz sezon takımı adına 12 gol atıp 5 asist yapan Thiam'ın bedelsiz şekilde Fenerbahçe'ye gideceği iddiası sosyal medyada tartışma başlattı.

Öte yandan Kasımpaşa'nın Fenerbahçe'den Harun Tekin ve Deniz Türüç'ü istediği Thiam transferinin bu isimlerle ilişkili olduğu belirtiliyor.