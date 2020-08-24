Fenerbahçe'den Alberth Elis hamlesi: Teklif resmen açıklandı

Gelecek sezon için kadrosunu kuvvetlendirmeye çalışan Fenerbahçe, sürpriz bir oyuncuyla masaya oturdu. Sarı-lacivertliler MLS ekiplerinden Houston'da oynayan Alberth Elis'i kadrosuna katmak istiyor. Hatta Fenerbahçe, sözleşmesi aralık ayında sona erecek olan oyuncuya teklifte bile bulundu.

A Bola'da yer alan habere göre, Houston Alberth Elis'in sözleşmesini uzatmak istiyor. Çünkü aralık ayından itibaren boşa çıkacak oyuncu için şimdiden dört kulüp talip oldu. Fenerbahçe ve Anderlecht başta olmak üzere Celtic ile Boavista'da 24 yaşındaki oyuncunun peşinde.

Fenerbahçe'nin teklifini doğruladı

AS'da da yer alan haberde, Fenerbahçe'nin Elis için teklifte bulunduğu ve oyuncunun gelen teklifi doğruladığı kaydedildi. Haberin detaylarında 24 yaşındaki yıldızın Fenerbahçe, Anderlecht ve Celtic arasından birisini seçmek istediğine yer verildi.

Fenerbahçe Mauricio Lemos ile anlaştı: Sözleşme detayları belli oldu Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, aradığı stoperi İspanya'da buldu. Sarı-lacivertliler Urugaylı stoper Mauricio Lemos ile anlaşmaya vardı.canarias7'de yer alan habere göre, Fenerbahçe ile anlaşan Mauricio Lemos önümüzdeki sezondan itibaren sarı-lacivertli formayı giyecek. Oyuncunun maaş yükünden kurtulmak isteyen Las Palmas'da, Lemos'un takımdan ayrılmasına sıcak bakıyordu.Sözleşme detayları belli olduHaberin detaylarındaysa Fenerbahçe'nin Uruguaylı oyuncuya ödeyeceği maaş hakkında bilgi verildi. Sarı-lacivertlilerin Mauricio Lemos'a yıllık 1.5 milyon euro maaş ödeyeceği iddia edildi. Ayrıca geçtiğimiz günlerde Marca, Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki oyuncu için Las Palmas'a 1.8 milyon euro bonservis ödeyeceğini yazmıştı. Başkan transferi açıklamıştıLas Palmas Başkanı Miguel Angel, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen basın toplantısında Lemos'un Fenerbahçe'ye gideceğini söylemişti..Lemos, "Prensipte anlaşma sağladık. Tamamen sonuçlanmasını bekliyoruz. Umarım bu hafta içinde tamamen sonuçlanır" ifadelerini kullanmıştı.Daha önce Barcelona'yı reddettiLemos, 2017 yılında yaptığı bir açıklamada Barcelona'yı reddettiğini söylemişti. Lemos, "Barcelona Sportif Direktörü Robert Fernandez, benimle ilgilendiklerini ve bana bir şans vermek istediklerini söyledi. Ben o sırada Las Palmas'la kontrat görüşmeleri yapıyordum. Rubin Kazan'dan satın alma opsiyonuyla kiralanmıştım ve sorun olursa Rusya'ya dönecektim. Geleceğimin ne olacağını bilmiyordum. Ailemle de konuştuktan sonra Barcelona'nın teklifini geri çevirdim" ifadelerini kullanmıştı.Mauricio Lemos'un gösterdiği performansı izleyebilirsiniz.Fenerbahçe Mauricio Lemos için Las Palmas ile anlaşma sağladıBaşkan açıkladı: Mauricio Lemos için Fenerbahçe ile anlaştık

Haziran ayında Fenerbahçe'yi reddetmişti

Alberth Elis, haziran ayında yaptığı açıklamada Fenerbahçe'den teklif aldığını reddetmişti. Elis, "2019 ocak ayında bir teklif yapmışlardı ama Dynamo düşünmedi. O tarihten beri de hiçbir temasımız olmadı. Kariyerimin Türkiye'de devam edeceği yönündeki haberler doğru değil. Fenerbahçe benimle şu an için herhangi bir iletişim kurmadı" ifadelerini kullanmıştı.

Alberth Elis kimdir?

12 Şubat 1996 yılında Honduras'da doğan Alberth Elis, futbola ülkesinde başladı. Daha sonra Meksika 1. Lig takımlarından Monterrey'e transfer olan Elis, 2018 yılında Houston'a 2.2 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu. Sağ kanat ve forvet olarak görev alan 24 yaşındaki oyuncu 2019/20 sezonunda 3 maçta 2 gol kaydetti. Alberth Elis 2018/19 sezonundaysa çıktığı 31 maçta 9 gol ve 10 asistle oynadı.

Vedat Muriqi için anlaşma tamam: Transfer detaylarını açıkladılar Lazio’nun Vedat Muriqi için Fenerbahçe ile yaptığı pazarlıklar ile ilgili İtalya’dan flaş bir iddia ortaya atıldı. Il Messaggero’nun haberine göre; Lazio cephesi Kosovalı forvetin transferini bitirebilmek için gaza bastı ve kısa süre içerisinde bu transferi noktalamak için harekete geçti. Haberde son iki gündür Roma ile İstanbul arasında ardı arkası kesilmez bir telefon trafiği yaşandığı vurgulandı. Lazio Başkanı Claudio Lotito ve Fenerbahçe Başkanı ile birlikte kulüp avukatları, video konferans yöntemiyle de son detayları görüştü. Bu görüşmenin ardından her türlü ekonomik ve bürokratik detay görüşüldü, karara bağlandı. Gazete, transfer detaylarının Türkiye’de yer alan haberlerden daha farklı olduğu bilgisini verdi. Haberde, “Lazio, Vedat Muriqi için Fenerbahçe’ye 14.5 milyon Euro net bonservis ödemesi yapacak. Ayrıca, 3 milyon Euro bonus ödemesi olacak. Vedat Muriqi, birkaç gün içinde Roma’ya geçerek kendisini 4+1 yıllığına Lazio’ya bağlayan imzayı atacak” denildi. Vedat Muriqi, Lazio’dan sezon başına net 1.5 milyon Euro maaş alacak. Ayrıca, 5. yıl için bir opsiyon yer alacak. Kosovalı forvet, attığı goller, forma giydiği maçlar ve başarılar için de bonuslar alacak. Inzaghi'nin Muriqi raporuTransferde Lazio’nun ısrar etmesinin nedeni ise kulübü orta sıralardan alıp çok büyük harcamalar yaptırmadan ve büyük transfer karları yaptırarak Şampiyonlar Ligi bileti aldıran Simone Inzaghi’nin ısrarının etkili olduğu vurgusu yapıldı. Lazio Başkanı Lotito’nun, Simone Inzaghi’den gelen, “Hem fizikli, hem savaşçı. Sadece ceza sahası içerisinde değil dışında da takım oyununa çok büyük katkı yapıyor. Mutlaka transfer edilmesi gerekiyor” raporunun gittiği de belirtildi. Vedat Muriqi’nin transferinin tamamlanması durumunda, 3 milyon Euro’ya transfer edilen Kosovalı oyuncudan elde edilecek karın yüzde 15’ini de Çaykur Rizesporspor alacak. Bu sezon Fenerbahçe’de 36 maça çıkan 26 yaşındaki oyuncu 17 gol atıp 7 asist yaptı. Süper Lig’de ise 32 maçta 15 gol ve 6 asistle oynadı.Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ile berabere kaldı (ÖZET)Video: Vedat Muriç kendi transfer haberini sundu

Alberth Elis'in attığı birbirinden şık goller;