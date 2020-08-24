Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Alberth Elis kimdir, kaç yaşında, nereli?
Fenerbahçe'den Alberth Elis hamlesi: Teklif resmen açıklandı
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'nin sürpriz bir oyuncuya teklifte bulunduğu ortaya çıktı. Sarı-lacivertliler MLS ekiplerinden Houston forması giyen Alberth Elis'i kadrosuna katmak istiyor. Peki Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Alberth Elis kimdir? Alberth Elis kaç yaşında ve nereli? Fenerbahçe transfer haberlerinin detaylarını Yeni Şafak Spor'da bulabilirsiniz.
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Gelecek sezon için kadrosunu kuvvetlendirmeye çalışan Fenerbahçe, sürpriz bir oyuncuyla masaya oturdu. Sarı-lacivertliler MLS ekiplerinden Houston'da oynayan Alberth Elis'i kadrosuna katmak istiyor. Hatta Fenerbahçe, sözleşmesi aralık ayında sona erecek olan oyuncuya teklifte bile bulundu.
A Bola'da yer alan habere göre, Houston Alberth Elis'in sözleşmesini uzatmak istiyor. Çünkü aralık ayından itibaren boşa çıkacak oyuncu için şimdiden dört kulüp talip oldu. Fenerbahçe ve Anderlecht başta olmak üzere Celtic ile Boavista'da 24 yaşındaki oyuncunun peşinde.
Fenerbahçe'nin teklifini doğruladı
AS'da da yer alan haberde, Fenerbahçe'nin Elis için teklifte bulunduğu ve oyuncunun gelen teklifi doğruladığı kaydedildi. Haberin detaylarında 24 yaşındaki yıldızın Fenerbahçe, Anderlecht ve Celtic arasından birisini seçmek istediğine yer verildi.
Haziran ayında Fenerbahçe'yi reddetmişti
Alberth Elis, haziran ayında yaptığı açıklamada Fenerbahçe'den teklif aldığını reddetmişti. Elis, "2019 ocak ayında bir teklif yapmışlardı ama Dynamo düşünmedi. O tarihten beri de hiçbir temasımız olmadı. Kariyerimin Türkiye'de devam edeceği yönündeki haberler doğru değil. Fenerbahçe benimle şu an için herhangi bir iletişim kurmadı" ifadelerini kullanmıştı.
Alberth Elis kimdir?
12 Şubat 1996 yılında Honduras'da doğan Alberth Elis, futbola ülkesinde başladı. Daha sonra Meksika 1. Lig takımlarından Monterrey'e transfer olan Elis, 2018 yılında Houston'a 2.2 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu. Sağ kanat ve forvet olarak görev alan 24 yaşındaki oyuncu 2019/20 sezonunda 3 maçta 2 gol kaydetti. Alberth Elis 2018/19 sezonundaysa çıktığı 31 maçta 9 gol ve 10 asistle oynadı.
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