Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Enner Valencia'nın kız kardeşi kaçırıldı

Son dönemlerde adı sıkça Fenerbahçe ile anılan 30 yaşındaki futbolcu Enner Valencia ile ilgili şoke eden bir gelişme yaşandı.
Valencia'nın kız kardeşi Erci Valencia, çalıştığı otele baskın yapan silahlı saldırganlar tarafından kaçırıldı.
- Ekvador basınından Carlos Sacoto'nun haberine göre; Erci Valencia'nın çalıştığı oteli basan bir grup silahlı şahıs, Ekvadorlu futbolcunun kardeşini kaçırırken, olay yerinden kaçmayı başaran başka bir çalışan durumu polise ihbar etti.
Minibüse bindirip kaçırdılar
Olay anına şahit olan Erci Valencia'nın eşi kan donduran olayı şöyle anlattı:
- 8 kişi otele girdi. O sırada dışarıdaydım. Kendimi nehre attım. Minibüs tipindeki araca bindirerek eşimi kaçırdılar.
🔹En este momento: Fuentes confirman que Erci Valencia, hermana del futbolista Enner Valencia, ha sido secuestrada en San Lorenzo, Esmeraldas. Sujetos armados irrumpieron en la Hostería donde labora. Un familiar que logró escapar comunicó el hecho a la policía. @teleamazonasec pic.twitter.com/2C1oqrrAD1
🔹En este momento: Fuentes confirman que Erci Valencia, hermana del futbolista Enner Valencia, ha sido secuestrada en San Lorenzo, Esmeraldas. Sujetos armados irrumpieron en la Hostería donde labora. Un familiar que logró escapar comunicó el hecho a la policía. @teleamazonasec pic.twitter.com/2C1oqrrAD1— Carlos Sacoto (@CarlosSacoto7) August 18, 2020
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