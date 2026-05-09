Fenerbahçe'nin yeni sezon forması sızdı: O detay dikkat çekti

18:469/05/2026, Cumartesi
Fenerbahçe
Süper Lig'de 2025-26 sezonun sona ermesine iki hafta kala Fenerbahçe'nin gelecek sezon giyeceği iç saha forması basına sızdı. Sarı-lacivertliler, yeni sezonda 120. yılına özel logo kullanacak.

Süper Lig’de 2025-26 sezonunun sona ermesine kısa süre kala Fenerbahçe’nin gelecek sezon giyeceği iç saha forması basına sızdı. Sarı-lacivertli kulübün 120. kuruluş yılına özel hazırlanan yeni çubuklu forma, nostaljik detaylarıyla dikkat çekti.

Ortaya çıkan tasarımda, kulübün klasik sarı-lacivert çubuklu forması modern çizgilerle yeniden yorumlanırken, 1990’lı yıllara damga vuran beyaz reklam bölgesi yamasının geri dönmesi taraftarlar arasında heyecan yarattı. Özellikle eski dönem formalarını hatırlatan bu detayın, kulüp tarihine vurgu yapmak amacıyla tercih edildi.

Yeni formanın en dikkat çekici unsurlarından biri ise Fenerbahçe’nin 120. yılına özel hazırlanan logo oldu. Sarı-lacivertli kulübün tarihi mirasını öne çıkaran özel arma, forma üzerinde özel bir bölümde yer aldı. Kulüpten henüz resmi tanıtım gelmezken, sosyal medyada paylaşılan görseller kısa sürede büyük ilgi gördü.

İşte Fenerbahçe 26-27 İç Saha Forması;


