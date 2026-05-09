Fenerbahçe'nin yeni sezon forması sızdı: O detay dikkat çekti

Ortaya çıkan tasarımda, kulübün klasik sarı-lacivert çubuklu forması modern çizgilerle yeniden yorumlanırken, 1990’lı yıllara damga vuran beyaz reklam bölgesi yamasının geri dönmesi taraftarlar arasında heyecan yarattı. Özellikle eski dönem formalarını hatırlatan bu detayın, kulüp tarihine vurgu yapmak amacıyla tercih edildi.

Yeni formanın en dikkat çekici unsurlarından biri ise Fenerbahçe’nin 120. yılına özel hazırlanan logo oldu. Sarı-lacivertli kulübün tarihi mirasını öne çıkaran özel arma, forma üzerinde özel bir bölümde yer aldı. Kulüpten henüz resmi tanıtım gelmezken, sosyal medyada paylaşılan görseller kısa sürede büyük ilgi gördü.