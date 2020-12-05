Fenerbahçe'nin yeni transferi Mbwana Samatta ocak ayında ayrılabilir: Club Brugge'den teklif var
Fenerbahçe'nin yeni transferi Samatta ocak ayında ayrılabilir: Teklif var
Fenerbahçe'nin sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'dan kadrosuna kattığı Mbwana Samatta için, Belçika ekibi Club Brugge devreye girdi. Brugge'ün CEO'su Vincent Mannaert, Samatta'yı geçtiğimiz transfer döneminde kadrolarına katmak istediğini fakat, oyuncunun Fenerbahçe'ye gittiğini söyledi. Ayrıca Mannaert, Samatta transferi için açık kapı bıraktı.
Haber MerkeziYeni Şafak
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mbwana Samatta için Club Brugge şimdiden nabız yoklamaya başladı. Sarı-lacivertlilerin sezon başında Premier Lig ekibi Aston Villa'dan 6 milyon euro karşılığında transfer ettiği Tanzanyalı golcü için, Brugge CEO'su Vincent Mannaert açıklamalarda bulundu.
"Samatta'yı transfer etmek istemiştik"
Club Brugge, Samatta'yı renklerine bağlamak için ocak ayını bekliyor. Geçtiğimiz transfer döneminde Samatta ile görüştüklerini söyleyen Brugge CEO'su Vincent Mannaert, oyuncuyu kadrolarına katmak istediklerini belirtti.
"Açık kapı bıraktı"
Voetbal24'ün haberine göre, Brugge Samatta için yeni bir teklif yapacak. Mannaert yaptığ açıklamada, "Bu yaz Samatta ile ilgilendik. Kendisi de bunu biliyordu ancak o Fenerbahçe'yi seçti. Yine de bize bir açık kapı bıraktı" ifadelerini kullandı.
Samatta bu sezon Fenerbahçe ile 8 karşılaşmada görev yaptı. 27 yaşındaki oyuncu bu karşılaşmalarda 2 gol kaydetti.
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