Fenerbahçe'nin yeni transferi Samatta ocak ayında ayrılabilir: Teklif var

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mbwana Samatta için Club Brugge şimdiden nabız yoklamaya başladı. Sarı-lacivertlilerin sezon başında Premier Lig ekibi Aston Villa'dan 6 milyon euro karşılığında transfer ettiği Tanzanyalı golcü için, Brugge CEO'su Vincent Mannaert açıklamalarda bulundu.

"Samatta'yı transfer etmek istemiştik"

Club Brugge, Samatta'yı renklerine bağlamak için ocak ayını bekliyor. Geçtiğimiz transfer döneminde Samatta ile görüştüklerini söyleyen Brugge CEO'su Vincent Mannaert, oyuncuyu kadrolarına katmak istediklerini belirtti.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Samatta gönülleri mest etti Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisi öncesinde kadrosuna kattığı Mbwana Samatta ile ilgili bilinmeyen detaylar ortaya çıktı.Tanzanya'da çok zor şartlarda futbolcu olmayı başaran ve kariyerinde Premier Lig'de oynama seviyesine yükselen golcü futbolcu, kurduğu dernek sayesinde yardıma muhtaç ve engelli çocukların aileleriyle temasa geçerek onlara yardımcı oluyor.Yardımları sayesinde Tanzanya'da birçok okulun ve sağlık kuruluşunun yardımında katkısı bulunan oyuncu zor durumdaki birçok çocuğa burs sağlayarak okumasını ve tedavi görmesini sağlıyor.Samatta kimdir, hangi takımlarda oynadı, nasıl bir oyuncu?-Genç yaşlarda Tanzanya ordusuna katılmak istedi ancak bu isteği gerçekleşmedi. -Tanzanya’da Simba ile Mazembe’de oynadı ve 56 maçta 20 gol attı. -Belçika ekibi Genk’in dikkatini çekti. Burada 191 maçta 76 gol attı 20 de asist yaptı. -Tanzanya Milli Takımı’nda ve Genk’te kaptanlık pazubandını taktı. -Belçika’da geçirdiği 4 yıl sonunda Premier Lig ekibi Aston Villa’ya imza attı. -Aston Villa’da başarılı olamadı ve 6M€ bedelle F.Bahçe’ye transfer oldu.Samatta'nın idolü Galatasaray'ın eski yıldızıFenerbahçe'nin yeni sezondaki golcüsü olacak olan Samatta, Aston Villa'ya transfer olduğu süreçte The Guardian'a verdiği röportajda Galatasaray'ın eski yıldızı Didier Drogba gibi oynamak istediğini ve ona özendiğini açıklamıştı."Her zaman Didier Drogba'yı taklit etmeye, onun gibi oynamaya çalıştım. Maçlardan önce her zaman en iyi forvetlerin videolarını izlerdim. Bu genelde Didier Drogba olurdu"Fenerbahçe'nin yeni transferi #Samatta'nın idolü Galatasaray'ın eski yıldızı Didier Drogba 👀 [🗞TheGuardian] pic.twitter.com/OJWmUgmF5d— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) September 26, 2020

"Açık kapı bıraktı"

Voetbal24'ün haberine göre, Brugge Samatta için yeni bir teklif yapacak. Mannaert yaptığ açıklamada, "Bu yaz Samatta ile ilgilendik. Kendisi de bunu biliyordu ancak o Fenerbahçe'yi seçti. Yine de bize bir açık kapı bıraktı" ifadelerini kullandı.