Fenerbahçe'nin yeni transferi idmanda yok

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında 18 Ekim Pazar günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen ve bir bölümü basına açık olan antrenmana, sakatlığı bulunan yeni transfer Diego Perotti katılmadı.

Diego Perotti'nin sözleşme detayları belli oldu: Sözleşmede Tolga Ciğerci detayı Yeni sezon için takımda büyük bir değişikliği giden Fenerbahçe, transfer dönemini en başarılı kapatan kulüp oldu. Transferin son saatlerine kadar mesaisi bitmeyen Fenerbahçe'de 18 yeni isim kadroya dahil edilirken 15 isimle ise yollar ayrıldı. Takım bütçesi 56 milyon euroya düşürüldüSarı-lacivertlilerde yeni oyuncular kadroya katılırken, transferlere ne kadar maaş verileceği açıklanmadı. Bu konuda son olarak toplu bir açıklama yapan Fenerbahçe Kulübü, takım bütçesinin 56 milyon euroya düşürüldüğü duyuruldu. Sarı-lacivertliler, transfer döneminde 23,1 milyon euro transfer geliri (bonservis) elde ettiklerini, 14,6 milyon euro transfer harcaması yaptıklarını ve toplamda ise 8,5 milyon euro transfer karı elde ettiklerini açıkladı.Fenerbahçe Kulübü yaz transfer dönemindeki harcamalarını açıkladıDiego Perotti'nin sözleşme detaylarıbeINSPORTS muhabiri Mert Yüksektepe'nin haberine göre Fenerbahçe, Diego Perotti'ye net bir maaş ödemeyecek. Sarı-lacivertliler Tolga Ciğerci'de olduğu gibi, Perotti'ye de sakatlığından dolayı net maaş ödemek yerine oynadığı karşılaşmalara göre maç başı ücret ödeyecek.🔹—Perotti detay—🔹•*Perotti‘nin şu an sakatlığı bulunuyor . Fenerbahçe Kulubü oyuncuyla maç başı ücrete dayalı bir sözleşme imzaladı .Oyuncu , oynadığı maça göre ücret alacak . ( Tolga Ciğerci’de olduğu gibi)— Mert Yüksektepe (@mertyuksektepee) October 7, 2020 Diego Perotti geçtiğimiz sezon Roma formasıyla çıktığı 26 karşılaşmada 6 gol ve 4 asistle oynadı.Galeri: Süper Lig'in en değerli oyuncuları belli oldu

13 futbolcu milli takım kampında

Sarı-lacivertlilerde Perotti dışında milli takımlarda bulunan yeni transfer Dimitris Pelkas ile Ozan Tufan, Nazım Sangare, Ömer Faruk Beyaz, Altay Bayındır, Enner Valencia, Ferdi Kadıoğlu, Filip Novak, Garry Rodrigues, Mame Thiam, Nabil Dirar, Mbwana Samatta ve Marcel Tisserand, antrenmanda yer almadı.

Gökhan ve Sosa'ya özel program

Bu oyuncuların yanı sıra Gökhan Gönül ve Jose Sosa, özel program dahilinde çalıştı.

Basına açık bölümde ısınma, 5'e 2 ve dar alanda pas organizasyonları yapan sarı-lacivertlilerin, basına kapalı bölümde ise taktiksel çalışma gerçekleştirdiği öğrenildi.