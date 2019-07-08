Fenerbahçe'ye Kolarov'dan kötü haber

İtalyan ekibi Roma'da futbolcular yeni sezon öncesi sağlık kontrollerinden geçti.

Milli futbolcu Cengiz Ünder'in yanı sıra, adı Fenerbahçe ile anılan Kolarov'un da sağlık kontrollerinden geçen isimlerin arasında yer alması dikkat çekti.

Bu gelişme, Roma ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'ye transferinin suya düştüğü şeklinde yorumlandı.