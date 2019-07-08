SÜPER LİG

Fenerbahçe'ye Kolarov'dan kötü haber

Sarı-lacivertlilerin transfer listesinde olan Sırp sol bek Kolarov, Roma Kulübü için sağlık kontrolünden geçti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kolarov'un sağlık taraması yapıldı.

Kolarov'un sağlık taraması yapıldı.

İtalyan ekibi Roma'da futbolcular yeni sezon öncesi sağlık kontrollerinden geçti.

Milli futbolcu Cengiz Ünder'in yanı sıra, adı Fenerbahçe ile anılan Kolarov'un da sağlık kontrollerinden geçen isimlerin arasında yer alması dikkat çekti.

Bu gelişme, Roma ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'ye transferinin suya düştüğü şeklinde yorumlandı.

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