Fenerbahçe'ye kötü haber! Kısmi yırtık tespit edildi

Süper Lig’de zirve takibini sürdüren Fenerbahçe’nin, sahasında Gaziantep FK’yı 4-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından sağlık heyetinden şok bir rapor geldi.

Mücadelenin ilk yarısında yaşadığı sorun nedeniyle oyuna devam edemeyen ve devre arasında yerini Mert Müldür’e bırakan Levent Mercan’ın MR görüntülemesi gerçekleştirildi. Ataşehir’de yapılan kontrollerin ardından genç oyuncunun durumu netlik kazandı.

Sarı-lacivertli kulüp, sağlık durumuyla ilgili yaptığı bilgilendirmede, "Futbol A Takımımızın oyuncusu Levent Mercan’ın dün akşam oynanan Gaziantep FK maçında yaşadığı sakatlık sonrası yapılan değerlendirme neticesinde sol bacak arka adalede kısmi yırtık tespit edilmiştir" ifadelerine yer verdi.