Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe'ye kötü haber! Kısmi yırtık tespit edildi

Tuğçe Erginkoç
13:4718/03/2026, Çarşamba
G: 18/03/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Levent Mercan maça ilk 11'de başlamıştı.
Fenerbahçe, Süper Lig’in 27. haftasında Gaziantep FK ile oynanan maçta sakatlanan Levent Mercan’dan gelen haberle sarsıldı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, başarılı oyuncunun sol arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği duyuruldu.

Süper Lig’de zirve takibini sürdüren Fenerbahçe’nin, sahasında Gaziantep FK’yı 4-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından sağlık heyetinden şok bir rapor geldi.

Mücadelenin ilk yarısında yaşadığı sorun nedeniyle oyuna devam edemeyen ve devre arasında yerini Mert Müldür’e bırakan Levent Mercan’ın MR görüntülemesi gerçekleştirildi. Ataşehir’de yapılan kontrollerin ardından genç oyuncunun durumu netlik kazandı.

Sarı-lacivertli kulüp, sağlık durumuyla ilgili yaptığı bilgilendirmede, "Futbol A Takımımızın oyuncusu Levent Mercan’ın dün akşam oynanan Gaziantep FK maçında yaşadığı sakatlık sonrası yapılan değerlendirme neticesinde sol bacak arka adalede kısmi yırtık tespit edilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Kulüp tesislerinde vakit kaybetmeden tedavisine başlanan oyuncunun, sahalara dönüş süreci sağlık heyetinin gözetiminde planlanacak.




#Fenerbahçe
#Levent Mercan
#Futbol
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Adalet Bakanlığı alımı ne zaman 2026? CTE 15 bin personel alımı başvuru tarihleri ile şartları