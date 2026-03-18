Fenerbahçe'ye kötü haber! Kısmi yırtık tespit edildi

Fenerbahçe, Süper Lig’in 27. haftasında Gaziantep FK ile oynanan maçta sakatlanan Levent Mercan’dan gelen haberle sarsıldı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, başarılı oyuncunun sol arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği duyuruldu.
Süper Lig’de zirve takibini sürdüren Fenerbahçe’nin, sahasında Gaziantep FK’yı 4-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından sağlık heyetinden şok bir rapor geldi.
Mücadelenin ilk yarısında yaşadığı sorun nedeniyle oyuna devam edemeyen ve devre arasında yerini Mert Müldür’e bırakan Levent Mercan’ın MR görüntülemesi gerçekleştirildi. Ataşehir’de yapılan kontrollerin ardından genç oyuncunun durumu netlik kazandı.
Sarı-lacivertli kulüp, sağlık durumuyla ilgili yaptığı bilgilendirmede, "Futbol A Takımımızın oyuncusu Levent Mercan’ın dün akşam oynanan Gaziantep FK maçında yaşadığı sakatlık sonrası yapılan değerlendirme neticesinde sol bacak arka adalede kısmi yırtık tespit edilmiştir" ifadelerine yer verdi.
Kulüp tesislerinde vakit kaybetmeden tedavisine başlanan oyuncunun, sahalara dönüş süreci sağlık heyetinin gözetiminde planlanacak.