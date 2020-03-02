Fenerbahçe'ye sessiz uğurlama

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında 3 Mart Salı günü Trabzonspor’a konuk olacak Fenerbahçe, Süper Lig’de Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda oynanadığı maçın ardından Antalya’da kupa maçı hazırlıklarını sürdürdü. Konakladığı otelin sahasında teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde antrenmana çıkan sarı lacivertliler, Trabzon’a hareket etmek için bugün saat 15.30’da içerisinde Ersun Yanal’ın da bulunduğu takım otobüsüyle Antalya Havalimanı’na geldi.

Taraftar Ersun Yanal’a seslenmedi

Polisin güvenlik önlemleri altında havalimanına gelen Fenerbahçeli kafileyi çok az sayıda taraftar uğurlamaya geldi. Taraftarlar, özellikle Vedat Muriqi, Ozan Tufan, Luis Gustavo ve Ferdi’den imza istedi, oyuncular da bu isteği karşılıksız bırakmadı. Taraftarların yine imza konusunda Ersun Yanal’a seslenmemeleri ise dikkat çekti.