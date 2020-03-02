SÜPER LİG

Fenerbahçe'ye sessiz uğurlama

Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın Trabzonspor’a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya’dan ayrıldı. Antalya Havalimanı’na Teknik Direktör Ersun Yanal ile birlikte gelen sarı lacivertlileri Trabzon’a çok az sayıda taraftar uğurladı.

Haber Merkezi İHA
Ersun Yanal'a taraftarlar ilgi göstermedi.

Ersun Yanal'a taraftarlar ilgi göstermedi.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında 3 Mart Salı günü Trabzonspor’a konuk olacak Fenerbahçe, Süper Lig’de Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda oynanadığı maçın ardından Antalya’da kupa maçı hazırlıklarını sürdürdü. Konakladığı otelin sahasında teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde antrenmana çıkan sarı lacivertliler, Trabzon’a hareket etmek için bugün saat 15.30’da içerisinde Ersun Yanal’ın da bulunduğu takım otobüsüyle Antalya Havalimanı’na geldi.

Vedat Muriqi imza isteyen taraftarları kırmadı.
Vedat Muriqi imza isteyen taraftarları kırmadı.

Taraftar Ersun Yanal’a seslenmedi

Polisin güvenlik önlemleri altında havalimanına gelen Fenerbahçeli kafileyi çok az sayıda taraftar uğurlamaya geldi. Taraftarlar, özellikle Vedat Muriqi, Ozan Tufan, Luis Gustavo ve Ferdi’den imza istedi, oyuncular da bu isteği karşılıksız bırakmadı. Taraftarların yine imza konusunda Ersun Yanal’a seslenmemeleri ise dikkat çekti.

Sarı-lacivertli kafile, saat 16.30'da kalkan özel uçakla Trabzon'a hareket etti.
Sarı-lacivertli kafile, saat 16.30'da kalkan özel uçakla Trabzon'a hareket etti.

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