Spor Fenerbahçeye Sivas çelmesi
SÜPER LİG

Fenerbahçe'ye Sivas çelmesi

Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından ligde 5 maç üst üste kazanan sarı-lacivertliler, 6. maçta Sivasspor'a takıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Sivasspor-Fenerbahçe karşılaşmasından bir kare
​Sivasspor-Fenerbahçe karşılaşmasından bir kare

Süper Lig'in 20. haftasında Demir Grup Sivassspor sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Sivasspor'un golübü 18. dakikada Yatabare atarken, Fenerbahçe'nin golünü ise 45+1. dakikada penaltıdan Valencia attı. Bu sonucun ardından ligde oynadığı son 5 karşılaşmayı kazanan sarı-lacivertliler, 6. maçta Sivasspor'a takıldı.

Alınan bu beraberliğin ardından Fenerbahçe puanını 39'a, Sivasspor ise 24'e yükseltti.

Gelecek hafta Fenerbahçe sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Sivasspor ise deplasmanda Kasımpaşa'nın konuğu olacak.

2 değişiklik yaptı

Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, ligdeki son MKE Ankaragücü maçının 11'ine göre kadrosunda 1'i zorunlu 2 değişiklik yaptı. Bulut, Sivasspor karşısında, MKE Ankaragücü müsabakasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen milli futbolcu Ozan Tufan'ın yerine Mert Hakan Yandaş'a, Serdar Aziz'in yerine de Sadık Çiftpınar'a şans verdi.

Fenerbahçe sahaya Altay Bayındır, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Sadık Çiftpınar, Filip Novak, Luiz Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Enner Valencia, Dimitrios Pelkas, Mbwana Samatta ve Mame Thiam ilk 11'iyle çıktı.

Ozan'ın yanı sıra sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Ferdi Kadıoğlu, Sinan Gümüş, Diego Perotti ve Tolga Ciğerci, Sivas'a getirilmedi. Yeni transfer Attila Szalai ile Gökhan Gönül ve Ömer Faruk Beyaz da kadroya alınmayan diğer isimler oldu.

Sosa 3 maç aradan sonra kadroda

Sakatlığı geçen ve son olarak ligin 16. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 yendiği maçta 68. dakikada oyuna giren Arjantinli oyuncu Jose Sosa, 3 maçlık aranın ardından maç kadrosunda yer aldı.

Sivasspor'da Samassa yeniden kalede

Ev sahibi Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, ligdeki son Medipol Başakşehir maçına göre tek değişikliğe gitti. Çalımbay, kaleyi Ali Şaşal Vural'ın yerine Mamadou Samasa'ya emanet etti.

Son olarak ligin 15. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ın 3-0 üstünlüğüyle sona eren maçta forma giyen Samassa, 4 hafta sonra eldivenlerine kavuştu. Kırmızı-beyazlı ekip maça Samassa, Robin Yalçın, Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Claudemir De Souza, Faycal Fajr, Erdoğan Yeşilyurt, Hakan Arslan, Max Gradel, Mustapha Yatabare 11'i ile çıktı.

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