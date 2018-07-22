Fenerbahçe’ye şok

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Ülker Stadı’ndaki ilk hazırlık maçında Hollanda ekibi Feyenoord ile 3-3 berabere kaldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, maça yeni sezonda ilk 11’de forma giymesi yüksek ihtimalli futbolcuların yanında genç oyunculara da şans verdi. Eski Fenerbahçeli Robin Van Persie, Hollanda ekibiyle 11’de sahaya çıkarken, tribünler tarafından hem alkışlandı hem de ıslıklandı. Maça tribünlerin büyük çoğunluğunu dolduran taraftarın desteğiyle başlayan sarı-lacivertliler 11 dakikada bulduğu 3 golle maça fırtına gibi başladı. 7. dakikada Giuliano’nun soldan ceza sahasına gönderdiği ara pasında topla buluşan Alper’in şutunu kaleci yatarak çeldi. Ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören yerden topu önünde bulan Eljif’in yaklaşık 25 metreden çektiği düzgün şut ağlarla buluştu: 1-0. 14’te Valbuena’nın ara pasına hareketlenen Barış Alıcı’ya ceza sahası içinde yapılan müdahale sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Giuliano, topu ve kaleciyi farklı köşelere gönderdi: 2-0. 18’de Isla’nın sağdan yaptığı ortada Valbuena’nın ceza sahası içinde yaptığı kafa kuruşu ağlara gitti: 3-0. 30. dakikada gelişen Feyenoord atağında van Persie’nin indirdiği topla ceza sahası içinde buluşan Berghuis’in sert şutu üstten auta gitti. 33’te Alper’in yerde kalmasıyla hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Giuliano bu kez kaleciyi geçemedi. İkinci yarının sonlarına doğru F.Bahçe’de genç futbolculara şans verildi. 87. dakikada gelişen Feyenoord atağında Berghuis’un ceza sahası dışından yerden çektiği sert şut direğe çarparak ağlarla buluştu: 3-1. 89’da sağdan Berghuis’in ortasında Toornstra’nın kafa vuruşu ağlara gitti: 3-2. 90+5’te Isla’nın rakibine yaptığı hareket sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Berghuis, topu ve kaleci Erten’i ayrı köşelere göndererek skoru belirledi: 3-3.

Taraftar bağrına bastı

F.Bahçe yeni sezonda ilk kez taraftarının önüne çıktı. Searı-lacivertli taraftarları, maç öncesi ısınmaya çıkan takıma büyük destek verdi. Futbolcular da tribünleri giderek traftarları alkışladı. Sarı lacivertli takımın yeni transferleri Berke Özer, Barış Alıcı ve Ferdi Kadıoğlu da ilk kez Kadıköy’ün çimlerine ayak bastı. Bu arada geçen sezon 20 numaralı formayı giyen Giuliano, Feyenoord karşısında 10 numaralı formayı giydi.

Persie’ye ıslık ve alkış

F.Bahçe’den ayrıldıktan sonra ilk kez sarı-lacivertli takıma karşı mücadele eden Van Persie maç öncesi ısınmak için sahaya çıktığında tribünlerden hem destek gördü hem de protesto edildi. Tecrübeli golcü, eski takım arkadaşlarıyla da hasret giderdi.

Bolasie ısrarı sürüyor

F.Bahçe’de, kanada transfer edilmesi düşünülen, Everton’dan Yannick Bolasie konusundaki ısrar sürüyor. Everton’ın Richarlison’u transfer etmesiyle Bolasie’nin ayrılma ihtimali yükselirken, 29 yaşındaki oyuncu, Portekiz kampına götürülmedi. Sarı-lacivertliler, Kongolu oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor. Bu arada Bolasie’nin eşinin oğlunun eğitimini aksatmamak için İngiltere’den ayrılmak istemediği de öğrenildi. Bolasie’yle, Fulham, Leicester City ve Cyrstal Palace takımları da ilgileniyor.

BAS DOST Lizbon’da kaldı

F.Bahçe’nin transfer gündeminde yer alan Hollandalı golcü Bas Dost, Sporting Lizbon kulübünde kaldı. Ücretinde iyileştirme yapılan 29 yaşındaki forvet oyuncusu, Portekiz kulübünde kaldı ve sözleşmesini de uzattı. Sarı-lacivertliler, Bas Dost transferini bitirmek için büyük çaba göstermiş, ancak transferin önündeki mali ve hukuki engelleri aşamamıştı. Bu arada F.Bahçe, Vincent Janssen’i yeniden kiralamak için Tottenham ile görüşüyor

Josef’le sözleşme uzatılacak

F.Bahçe’de, 1 yıl sözleşmesi kalan Josef’le yeni mukavele yapılması planlanıyor. Teknik direktör Phillip Cocu’nun da oyun sisteminin önemli bir parçası olan 29 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun takımda kalması yönünde rapor verdiği belirtildi. Bu nedenle de Josef için gelen teklifler geri çevrildi. Brezilyalı oyuncu da sarı-lacivertlilerden ayrılmak istemiyor. Sportif direktör Damien Comolli, yoğun transfer çalışmalarını tamamladıktan Josef ile yeni sözleşme için masaya oturacak.