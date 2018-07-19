SÜPER LİG

Ferdi Kadıoğlu'na sürpriz transfer teklifi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Ferdi Kadıoğlu için sürpriz bir kiralama teklifi geldi. Teklifi yapan kulüp ise bir hayli ilginç.

Haber Merkezi Diğer
Fenerbahçe'nin yeni transferleri: Barış Alıcı, Ferdi Kadıoğlu, Berke Özer.

Fenerbahçe'nin yeni transferleri: Barış Alıcı, Ferdi Kadıoğlu, Berke Özer.

Fenerbahçe'nin Hollanda temsilcisi NEC Nijmegen'den transfer ettiği 18 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu'nu Feyenoord'un kiralık olarak transfer etmek istediği iddia edildi.

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu'nun Ferdi Kadıoğlu ile ilgili son kararı önümüzdeki günlerde açıklaması beklenirken genç futbolcunun takımda tutulmasının beklendiği aktarıldı.

5 takım istemişti

  • 18 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'ye transferinden önce Feyenoord, AZ Alkmaar, Heerenveen, Vitesse, Utrecht gibi takımların NEC Kulübü'nün kapısını çaldığı öğrenildi. AZ Alkmaar'ın Fenerbahçe'nin transferi gerçekleştirmeden kısa bir süre önceye kadar da oyuncuyu kadrosuna katma çalışmalarının devam ettiği ancak genç yıldız adayının tercihini sarı-lacivertlilerden yana yaptığı belirlendi.

34 maçta 7 gol

  • Geçen sezon Hollanda 2. Ligi'nde 34 maçta 7 gol atan Ferdi, orta sahada hem ön libero hem de santrfor arkasında görev yapabiliyor. Türk asıllı 19 yaşındaki futbolcu, Hollanda Milli Takımı'nın alt yaş takımlarında da forma giydi.


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