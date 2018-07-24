SÜPER LİG

Fernandao transferinde Comolli detayı

Fernandao'nun Suudi Arabistan'a transferinde ilginç bir detay ortaya çıktı. Al Wehda'nın aslında Çaykur Rizespor'un forveti Samudio'yu 4 milyon euroya almak istediği ancak Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin araya girip Fernandao'yu 3 milyon euroya satmayı önerdiği ifade edildi.

Haber Merkezi Diğer
Jose Fernandao.

Jose Fernandao.

Fotoğraf: Emrah Yorulmaz / AA

Fenerbahçe'den Suudi Arabistan ekibi Al Wahda'ya transfer olan Fernandao ile ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı.

Habertürk'te yer alan habere göre sezon bitimiyle birlikte Al Wahda, Süper Lig'e yeni yükselen Çaykur Rize'nin santrforu Braian Samudio'ya talip oldu. Al Wahda, bu transfer için 4 milyon euroyu gözden çıkarırken bunu öğrenen Damien Comolli devreye girdi.

Suudi Arabistan ekibine Fernandao'yu teklif eden Fransız direktör, bonservis bedeli olarak da 3 milyon euro fiyat biçti. Al Wahda yetkilileri bu öneriyi kabul edip Samudio'dan vazgeçerken Fernandao'yu renklerine bağladı.

  • Finansal Fair Play nedeniyle sattığı kadar alma hakkı bulunan Fenerbahçe'de Comolli bu hamlesiyle ekstra bir kaynak da ortaya çıkarmış oldu.

Fernandao'nun bonservisi belli oldu
Fernandao'nun bonservisi belli oldu

Fenerbahçe, Brezilyalı forvet oyuncu Jose Fernandao'nun Suudi Arabistan ekibi El Wehda'ya transferi konusunda anlaşmanın sağlandığını bildirmişti.Sporx'te yer alan habere göre resmi olarak açıklanmayan bonservis bedelinin 6,5 milyon euro olduğu ifade edildi.Sarı-lacivertli takıma 2015-2016 sezonunda transfer olan 31 yaşındaki santrfor, 104 resmi maçta 50 gol kaydetmişti.Fenerbahçe Fernandao'yu El Wehda'ya verdi

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