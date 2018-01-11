SÜPER LİG

Fernandao'nun son hali herkesi şaşırtıyor

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fernandao'nun Antalya kampındaki görüntüsü dikkat çekti. Bir dönem 102 kiloya kadar yükselen golcü isim kadroda kendine yer bulabilmek için ciddi bir diyete girdi ve fit duruma geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçeli Fernandao, verdiği kilolalar ve gösterdiği performansla Antalya kampının en dikkat çeken isimlerinden oldu.

Fenerbahçeli Fernandao, verdiği kilolalar ve gösterdiği performansla Antalya kampının en dikkat çeken isimlerinden oldu.

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlık sebebiyle bir türlü eski formuna kavuşamayan ve aldığı kilolarla dikkat çeken Fernandao, Antalya kampında herkesi şaşırttı.

Takımda kalmak istediğini açıkça dile getiren Brezilyalı golcü, hantal görüntüsünden kurtulmak için ciddi bir diyete girdi ve bunda başarı sağladı. Devre arası kampında takımın en dikkat çeken isimlerinden biri olan Fernandao'ya bu çalışmasından dolayı teknik heyetten de takdir geldi.

  • Son dönemlerde takımdan ayrılacağı konuşulan Fernandao'nun Süper Lig'in ikinci yarısında Aykut Kocaman'ın en önemli alternatiflerinden biri olması bekleniyor.
Fernandao'nun 10-15 kilo verdiği söyleniyor.

Fernandao verdiği kilolarla Antalya kampının dikkat çeken isimlerinden biri olmayı başardı.
Fernandao verdiği kilolarla Antalya kampının dikkat çeken isimlerinden biri olmayı başardı.

Fernandao, sakatlık dönüşü 102 kilo olmuş ve bu durum teknik heyetin tepkisini çekmişti.
Fernandao, sakatlık dönüşü 102 kilo olmuş ve bu durum teknik heyetin tepkisini çekmişti.

Jose Fernandao tatilden 102,5 kilo döndü
Jose Fernandao tatilden 102,5 kilo döndü

Sarı-lacivertlilerde yeni sezon çalışmalarında Fernandao'nun fazla kiloları dikkat çekiyor.Yeni sezon çalışmalarına başlayan sarı-lacivertliler geçtiğimiz günlerde bir dizi testlerden geçti. Kulüp doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu gözetiminde yapılan testlerde oyuncuların son durumları ortaya çıktı. 94,5 kilo gitti, 102,5 kiloyla döndüHabertürk'te yer alana habere göre en kötü durumda olan Jose Fernandao olduğu ortaya çıktı. Sezonu 94.5 kilo ile bitiren Brezilyalı forvetin, kampa 102.5 kilo ile katıldığı öğrenildi. 8 kilo fazlası bulunan yıldız futbolcunun özel çalışmalarla eski haline döndürülmesine çalışılacağı belirtildi. Video: Fernandao'nun golünü bir de böyle izleyin Olcan Adın'ın görüntüsü sosyal medyada olay oldu

Yorum

Yorum

    Kaydet
    Font
    +
    Çok yakında!

    Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
    Yenisafak.com bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.