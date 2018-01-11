Fernandao'nun son hali herkesi şaşırtıyor

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlık sebebiyle bir türlü eski formuna kavuşamayan ve aldığı kilolarla dikkat çeken Fernandao, Antalya kampında herkesi şaşırttı.

Takımda kalmak istediğini açıkça dile getiren Brezilyalı golcü, hantal görüntüsünden kurtulmak için ciddi bir diyete girdi ve bunda başarı sağladı. Devre arası kampında takımın en dikkat çeken isimlerinden biri olan Fernandao'ya bu çalışmasından dolayı teknik heyetten de takdir geldi.

Son dönemlerde takımdan ayrılacağı konuşulan Fernandao'nun Süper Lig'in ikinci yarısında Aykut Kocaman'ın en önemli alternatiflerinden biri olması bekleniyor.

Fernandao'nun 10-15 kilo verdiği söyleniyor.