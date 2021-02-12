Spor Fernando Alonso kaza geçirdi
F1

Fernando Alonso kaza geçirdi

Formula 1 pilotu Fernando Alonso’ya İsviçre’de bisiklete binerken bir otomobil çarptı. Deneyimli pilotun bilincinin açık olduğu ve çenesinde bir kırık olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi İHA
Fernando Alonso
Fernando Alonso

Formula 1 pilotu Fernando Alonso’ya İsviçre’de bisiklete binerken bir otomobil çarptı. BBC’nin haberine göre iki defa Formula 1 dünya şampiyonu olan Alonso’nun bilincinin açık ve sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Kırık var

Alonso’nun takımı Alpine yaptığı açıklamada ünlü pilotun cuma günü de sağlık muayenesinin devam edeceğini aktardı. İki yıl aranın ardından bu yıl sonra yeniden yarışlara başlayacak olan Alonso’ya yakın olan kaynaklar, BBC’ye verdikleri bilgide Lugano’daki evi yakınlarında bir otomobilin kendisine çarptığını ve çenesinde bir kırık olduğuna dair ibareler olduğunu belirtti. Alonso’nun bu alanda bir uzmanın bulunduğu Bern şehrine gideceği belirtildi.

Bahreyn yarışına katılıp katılmayacağı belli değil

Bu kazanın ardından Alonso’nun gelecek ay Bahreyn’de başlayacak yeni sezona katılıp katılamayacağına dair soru işaretleri ortaya çıktı. 32 defa Grand Prix kazanan Alonso, 2018 yılında iyi bir performans göstermeyen McLaren ekibinden ayrılarak yarış dışındaki ilgi alanlarıyla uğraşacağını açıklamıştı. Daha sonra da F1’e yarışı ve sürücülüğü sevdiği için geri döneceğini ifade eden Alonso, eski Renault takımı olan Alpine ile yarışacağını belirtmişti.

  • Alonso, 2015 yılında da yaralandığı için sezon başlangıcını kaçırmıştı.
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