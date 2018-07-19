SÜPER LİG

Fernando: Dönerse mutlu olurum

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Fernando, PSV ile oynanan hazırlık maçı sonrası yaptığı açıklamada eski takım arkadaşı Badou Ndiaye'nin takıma dönmesinden memnuniyet duyacağını ifade etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fernando Reges.

Fernando Reges.

Fotoğraf: Emrah Yorulmaz / AA

Galatasaray'ın başarılı orta saha oyuncusu Fernando, PSV ile oynanan hazırlık mücadelesi sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Brezilyalı futbolcu, "Ndiaye sence geri dönmeli mi?" sorusu üzerine şu yanıtı verdi:

  • Ndiaye ile hem saha içinde hem saha dışında gayet güzel bir diyaloğumuz vardı. İyi bir uyum yakalamıştık. 6 ay boyunca da en iyi performansını gösterdi ve bizim için olumlu şeyler yaptı. Ondan sonra Premier Lig'e gitti. Tabii ki imkan olur geri dönerse mutlu olurum. Dönmezse de kadromuzda çok kaliteli arkadaşlarımız var.

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