Fernando: Dönerse mutlu olurum

Galatasaray'ın başarılı orta saha oyuncusu Fernando, PSV ile oynanan hazırlık mücadelesi sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Brezilyalı futbolcu, "Ndiaye sence geri dönmeli mi?" sorusu üzerine şu yanıtı verdi:
- Ndiaye ile hem saha içinde hem saha dışında gayet güzel bir diyaloğumuz vardı. İyi bir uyum yakalamıştık. 6 ay boyunca da en iyi performansını gösterdi ve bizim için olumlu şeyler yaptı. Ondan sonra Premier Lig'e gitti. Tabii ki imkan olur geri dönerse mutlu olurum. Dönmezse de kadromuzda çok kaliteli arkadaşlarımız var.
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