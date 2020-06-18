SÜPER LİG

Fernando Muslera taburcu edildi

Bacağı kırılan Galatasaray Kaptanı Fernando Muslera, ameliyat edildiği hastaneden taburcu oldu. Hastane önünde açıklama yapan Uruguaylı eldiven, "Herkese çok teşekkür ederim. Zor zamanımda bütün ülke yanımda oldu" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Muslera koltuk değnekleriyle hastaneden ayrıldı.

Muslera koltuk değnekleriyle hastaneden ayrıldı.

Galatasaray'ın Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'la yaptığı maçta bacağı kırılan ve ameliyat olan Uruguaylı kaleci Muslera, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

"En kısa zamanda görüşmek üzere"

Koltuk değnekleriyle yürüyen 34 yaşındaki file bekçisi, hastane önünde kısa bir açıklama yaptı.

Muslera, "Herkese çok teşekkür ediyorum, zor zamanımda tüm ülke yanımda oldu. Doktorum Yener İnce'ye, kulübüm Galatasaray'a ve Galatasaray taraftarına teşekkür ederim. En kısa zamanda görüşmek üzere" dedi.

Muslera'nın sakatlandığı pozisyon
Muslera'nın sakatlandığı pozisyon

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Trabzonsporlu oyuncuların final sevinci
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.