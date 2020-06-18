Fernando Muslera taburcu edildi

Galatasaray'ın Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'la yaptığı maçta bacağı kırılan ve ameliyat olan Uruguaylı kaleci Muslera, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

"En kısa zamanda görüşmek üzere"

Koltuk değnekleriyle yürüyen 34 yaşındaki file bekçisi, hastane önünde kısa bir açıklama yaptı.

Muslera, "Herkese çok teşekkür ediyorum, zor zamanımda tüm ülke yanımda oldu. Doktorum Yener İnce'ye, kulübüm Galatasaray'a ve Galatasaray taraftarına teşekkür ederim. En kısa zamanda görüşmek üzere" dedi.