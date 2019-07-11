SÜPER LİG

Fernando resmen açıklandı

Galatasaray Kulübü, Fernando Reges'in transferi konusunda Sevilla ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ferando ailesiyle birlikte Türkiye'den ayrıldı.

Ferando ailesiyle birlikte Türkiye'den ayrıldı.

Fotoğraf: İzzet Taskiran / AA

La Liga ekiplerinden Sevilla ile anlaşması beklenen Fernando, İstanbul Havaalanı’ndan ailesiyle birlikte Portekiz’in Lizbon şehrine gitti.

Brezilyalı futbolcu, havaalanında basın mensuplarının transferle ilgili yönelttiği soruları ise yanıtsız bıraktı.

Galatasaray KAP'a açıkladı

Galatasaray Kulübü, Fernando Reges'in transferi Sevilla Kulübü ile resmi görüşmelere başlandığını duyurdu.

Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Fernando Francisco Reges'in transferi konusunda Sevilla Football Club S.A.D. ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.

  • 2017 yazında Manchester City'den 6 milyon euro karşılığında alınan Fernando, Galatasaray ile 2 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası kazanma başarısı göstermişti.


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