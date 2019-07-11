Fernando resmen açıklandı

La Liga ekiplerinden Sevilla ile anlaşması beklenen Fernando, İstanbul Havaalanı’ndan ailesiyle birlikte Portekiz’in Lizbon şehrine gitti.
Brezilyalı futbolcu, havaalanında basın mensuplarının transferle ilgili yönelttiği soruları ise yanıtsız bıraktı.
Galatasaray KAP'a açıkladı
Galatasaray Kulübü, Fernando Reges'in transferi Sevilla Kulübü ile resmi görüşmelere başlandığını duyurdu.
Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Fernando Francisco Reges'in transferi konusunda Sevilla Football Club S.A.D. ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.
- 2017 yazında Manchester City'den 6 milyon euro karşılığında alınan Fernando, Galatasaray ile 2 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası kazanma başarısı göstermişti.
Profesyonel futbolcumuz Fernando Francisco Reges'in transferi konusunda Sevilla Football Club S.A.D. ile resmi görüşmelere başlanmıştır. pic.twitter.com/v1HyRfLVWt
Profesyonel futbolcumuz Fernando Francisco Reges'in transferi konusunda Sevilla Football Club S.A.D. ile resmi görüşmelere başlanmıştır. pic.twitter.com/v1HyRfLVWt— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 11 Temmuz 2019
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