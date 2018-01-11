Feyenoord'dan Van Persie açıklaması

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden Feyenoord'un futbol direktörü Martin van Geel, Fenerbahçe'de forma giyen Robin van Persie gibi büyük bir futbolcuya kapılarının her zaman açık olduğunu söyledi.

Hollanda'nın RTV Rijnmond kanalına konuşan Van Geel, şunları ifade etti:

Aylardır Van Persie ve ekibiyle çok sıkı görüşme içerisindeyiz. Görüşmelerin sonucunun olumlu olup olmayacağını göreceğiz.

"Kapımız her zaman açıktır"

Feyenoord'da herkesin Van Persie'nin takıma gelmesine destek verdiğini söyleyen Van Geel, sözlerine şöyle devam etti:

Van Persie gibi büyük bir futbolcuya kapımız her zaman açıktır. Feyenoord Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst ve ekibi bununla ilgili defalarca açıklama yaptı. Geçen yıl sezon başlamadan olduğu gibi şimdi de ekiptekilerle görüştük ve herkes aynı fikirde.

Van Persie-Bilal takasına doğru Sarı-lacivertli yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda Feyenoord’da forma giyen milli futbolcu Bilal Başacıkoğlu’nu transfer etmek için girişimlere başladı. Hollanda kulübüyle temasa geçen Fenerbahçe, 2020 yılına kadar sözleşmesi olan 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.Kuyt referans olduSezonun ilk yarısında 5 maçta forma giyen Bilal'in de teklife sıcak baktığı belirtildi. Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Dirk Kuyt da Bilal Başacıkoğlu için yönetime olumlu referans verdiği belirtildi.Teknik direktör Aykut Kocaman'ın da yabancı kontenjanı sorunu yaşanmayacak olması nedeniyle bu transferi istediği öğrenildi.Van Persie ile takas planıFenerbahçe yönetiminin, yolları ayırmayı planladığı Robin van Persie ile Bilal'ın takası için görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi. Sarı-lacivertlilerin, van Persie’nin ücretinin bir bölümünü ödeyerek tecrübeli golcüyle yolları ayırmayı planladığı da belirtildi. Bilal Basacikoglu (@basacikoglu_official)'in paylaştığı bir gönderi (Ara 24, 2017 at 3:08öö PST)